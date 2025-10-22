El Concello de Muxía licita las obras de mejora de los accesos a Loalo y Xurrantes

Una de las pistas en las que el Concello de Muxía realizará trabajos de acondicionamiento Cedida

El Concello de Muxía sacó a licitación las obras de mejora de los accesos a los núcleos de Loalo y Xurrantes, con un presupuesto de 45.183 euros financiado por Agader dentro del programa Camiña Rural 2025-2026.

Según señalaron desde el gobierno local, estas intervenciones forman parte de un plan más amplio con el que el Concello pretende recuperar caminos y vías que se encontraban en mal estado.

Entre las obras ya ejecutadas o próximas a comenzar se incluyen el tramo que conecta Xurrantes con la Fonte do Bico, ya finalizado, así como los caminos interiores de Merexo o la carretera de Cebráns a Añobres, actualmente en fase de preparación.

El alcalde Javier Sar explicó que las actuaciones responden a un plan continuo de mejora de la red viaria municipal. “Sabemos que hai moito por facer, pero nos próximos meses iniciaranse varias obras xa adxudicadas e tamén levaremos a pleno novos proxectos centrados en seguir mellorando os camiños e estradas do municipio”, señaló.

Por su parte, el concejal de Mantemento, José Luis Alvite, recordó que al inicio del mandato el municipio estaba “moi abandonado, tanto en servizos como en infraestrutura viaria”, y destacó que fue necesario hacer frente a la deuda heredada, lo que ralentizó el ritmo de ejecución de algunos proyectos. “Agora que se está poñendo ao día a situación económica, estamos a centrarnos en recuperar o mantemento e a mellora de todos os núcleos do concello”, añadió.