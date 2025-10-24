Mi cuenta

Muxia

Muxía acogerá la presentación del nuevo libro de Branca Vilela

‘Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis’ propone un viaje literario por la historia, la cultura y la espiritualidad

Natalia Serrano
24/10/2025 18:46
Cartel de la presentación de 'Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis’
Cartel de la presentación de 'Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis’
La Biblioteca Municipal Santiago Rey Fernández-Latorre de Muxía será el domingo, a las 12.00 horas, el escenario de la presentación del nuevo libro de la escritora Branca Vilela, titulado ‘Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis’.

El acto contará con la participación del alcalde de Muxía, Javier Sar; la teniente de alcalde, Sandra Vilela; y Basilio Rodríguez Cañada, presidente del grupo editorial Sial Pigmalión, además de la propia autora, que compartirá con el público el proceso creativo y la inspiración que dieron forma a esta obra.

‘Ultreia no Camiño Inglés: a misión do Ara Solis’ propone un viaje literario por la historia, la cultura y la espiritualidad ligadas al Camiño Inglés y al Ara Solis, símbolo ancestral profundamente vinculado a la identidad muxiana y a la tradición jacobea.

El encuentro se presenta como una oportunidad única para sumergirse en la magia del Camino y en el misterio del Ara Solis, en un diálogo entre palabra, historia y territorio que celebra el legado cultural de Muxía.

