El PSOE de Muxía denunciará ante la Valedora la exclusión de dos mociones en el último pleno

El portavoz del PSOE de Muxía, Iago Toba Archivo

El grupo municipal del PSOE de Muxía denunciará ante la Valedora do Pobo el hecho de que dos de sus mociones, relativa a los recortes en educación, no fueron incluidas en el orden del día del pleno del pasado jueves. Señalan los socialistas que ambas mociones fueron presentadas en tiempo y forma.

El PSOE calificó esta situación de “gran falta de respeto” hacia las familias y Anpas “que están luchando para conseguir mejorar las deficiencias y recortes educativos que tanto el gobierno autonómico como el municipal están realizando en los centros escolares de Muxía”.

Por ello, los socialistas han decidido denunciar al gobierno de Javier Sar ante la Valedora do Pobo señalando que la no inclusión de estas mociones es “parte del impedimiento de fiscalización que la oposición tiene derecho a ejercer sobre el gobierno”. En la denuncia se incluirá un segunda queja sobre el sistema de convocatoria de los plenos, indicando que ya van varios ordinarios que no se celebran sin previo aviso y que los extraordinarios no se convierten en ordinarios “para no incluir ruegos, preguntas y mociones”.

“Sabemos que o goberno de coalición de Javier Sar está cada vez máis arrinconado, desgastado e que se lle desmontan todas as mentiras, pero eso non pode ser excusa para que teña que cumplir coa lei e responder alto e claro ás súas obligacións como alcalde, pois a súa responsabilidade é estar ao servizo da veciñanza e non esconderse e estar ausente”, señala el portavoz socialista, Iago Toba.

El Concello no está intervenido

Por otro lado, señala el PSOE que en el último pleno quedó “desenmascarada la gran mentida con la que el gobierno estuvo difamando al gobierno anterior en los últimos meses”, al sostener que el Concello de Muxía está intervenido económicamente.

A pregunta del portavoz socialista sobre dicha intervención, “la interventora respondió de forma negativa”, especificando que “neste concello non hai nin houbo ningunha notificación de que o concello esté intervido economicamente”. “Sempre se escudaban ante a veciñanza decindo que non podía facer nada porque estaban intervidos”, criticó Iago Toba.