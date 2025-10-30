La Xunta impulsa con 22.000 euros la modernización de la biblioteca municipal de Muxía

Do Campo (segunda dcha.) y el alcalde (dcha.), este jueves en la biblioteca de Muxía cedida Cedida

La Xunta destina 22.500 euros a la mejora de la biblioteca municipal de Muxía, con el objetivo de modernizar sus instalaciones y optimizar la prestación de sus servicios. La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, acompañada por el alcalde Javier Sar, visitó este jueves las obras que se ejecutan dentro de la convocatoria de ayudas de la Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude dirigida a los concellos para la mejora del equipamiento y locales destinados a actividades culturales.

El proyecto contempla distintas actuaciones destinadas a mantener el edificio en condiciones seguras y funcionales, así como a dotarlo del equipamiento necesario para ampliar la oferta cultural del municipio. Entre las obras en marcha se incluyen la limpieza de la cubierta y canalones, la sustitución de las ventanas tipo velux, la reparación de piezas dañadas por filtraciones, el sellado de la galería y la reparación de las puertas de acceso y del baño de la planta baja.

También se prevé la sustitución de enchufes defectuosos, la instalación de nuevos puntos de conexión eléctrica y de red en las distintas plantas, la retirada de cables del suelo y la implantación de un sistema wifi que cubra todo el edificio. La biblioteca será además equipada con un nuevo mostrador, estanterías y mesas, y se habilitará una zona específica para niños.

Asimismo, se instalará un sistema de impresión de carnés de usuario que permitirá unificar la imagen del servicio con la del resto de centros que forman parte de la Rede de Bibliotecas de Galicia. La Xunta subraya que esta actuación forma parte de su programa de ayudas para la mejora de equipamientos culturales, que en 2025 alcanza un total de 500.000 euros para actuar en bibliotecas, archivos y locales culturales municipales en toda Galicia.

En la provincia de A Coruña, las subvenciones benefician a 22 concellos, con más de 201.000 euros destinados a proyectos de modernización. En la Costa da Morte, los municipios de Muxía, Corcubión, Cee, Zas y A Laracha recibieron conjuntamente 71.000 euros. La biblioteca de Muxía también se beneficia de otras líneas de apoyo por un importe cercano a 4.000 euros, destinadas a la adquisición de novedades editoriales en gallego, la mejora de las colecciones bibliográficas y la realización de actividades de dinamización de la lectura.

Además, el Concello participa en el programa “Ler Conta Moito”, con una aportación de más de 840 euros para su biblioteca. Este programa autonómico busca favorecer el acceso a una programación cultural de calidad y fomentar la participación ciudadana en actividades culturales en todas las bibliotecas de la comunidad.