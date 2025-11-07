A gordofobia chega a Muxía co exitoso monólogo de Esther F. Carrodeguas
O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada’, escrito e protagonizado pola dramaturga e actriz Esther F. Carrodeguas, chega a Carral e a Muxía tras o seu exitoso camiño percorrendo a península e numerosas vilas galegas. Este venres 7 de novembro estará Local Xente Nova de Tabeaio (Carral), con entrada libre ata completar aforo e ao día seguinte no Salón do Voluntariado de Muxía.
A peza aborda a relación da autora co seu corpo, marcada pola gordofobia imperante na nosa sociedade. Baixo a dirección de Xavier Castiñeira, Carrodeguas estará acompañada en escena polo artista multidisciplinar Juanma LoDo, quen realiza a sonoplastia da peza, de corte electrónico. “O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada” é un texto dunha sinceridade crúa que tenta facer ver ás persoas do público de que maneira a gordofobia está instalada na nosa sociedade.
“Só o título impactou moitísimo dende o principio. Moitísimas persoas me contactan a miúdo para dicirme que querían ver a obra porque se identificaban completamente con el, o cal indica que temos a gordofobia demasiado cravada. Descubrín co pasar das función que esta historia non é a miña historia, que é a de moitas persoas”—comenta Carrodeguas— que por máis duro que poida ser o fondo, a peza non deixa de ser divertida –asegura—. O espectáculo leva máis de 50 funcións por toda a península, recibindo unha grande acollida de público e crítica e estará este venres 7 de novembro no Local Xente Nova de Tabeaio (Carral) ás 20:30h e ao día seguinte, sábado 8, no Salón do Voluntariado de Muxía ás 20:00h.