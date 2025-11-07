Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

A gordofobia chega a Muxía co exitoso monólogo de Esther F. Carrodeguas

Redacción
07/11/2025 12:03
Esther F, Carrodeguas
Esther F. Carrodeguas
X

O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada’, escrito e protagonizado pola dramaturga e actriz Esther F. Carrodeguas, chega a Carral e a Muxía tras o seu exitoso camiño percorrendo a península e numerosas vilas galegas. Este venres 7 de novembro estará Local Xente Nova de Tabeaio (Carral), con entrada libre ata completar aforo e ao día seguinte no Salón do Voluntariado de Muxía.

A peza aborda a relación da autora co seu corpo, marcada pola gordofobia imperante na nosa sociedade. Baixo a dirección de Xavier Castiñeira, Carrodeguas estará acompañada en escena polo artista multidisciplinar Juanma LoDo, quen realiza a sonoplastia da peza, de corte electrónico. “O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada” é un texto dunha sinceridade crúa que tenta facer ver ás persoas do público de que maneira a gordofobia está instalada na nosa sociedade.

“Só o título impactou moitísimo dende o principio. Moitísimas persoas me contactan a miúdo para dicirme que querían ver a obra porque se identificaban completamente con el, o cal indica que temos a gordofobia demasiado cravada. Descubrín co pasar das función que esta historia non é a miña historia, que é a de moitas persoas”—comenta Carrodeguas— que por máis duro que poida ser o fondo, a peza non deixa de ser divertida –asegura—. O espectáculo leva máis de 50 funcións por toda a península, recibindo unha grande acollida de público e crítica e estará este venres 7 de novembro no Local Xente Nova de Tabeaio (Carral) ás 20:30h e ao día seguinte, sábado 8, no Salón do Voluntariado de Muxía ás 20:00h.

Te puede interesar

Frank Uwumiro, con la camiseta del Bergan

Frank Uwumiro se une a la ofensiva del Bergantiños
Redacción
Voluntarios del Banco de Alimentos, este viernes en el Lidl

Recogida solidaria del Banco de Alimentos Rías Altas en supermercados de Carballo
Redacción
Schubarth-Elisa e Delfina

A Real Academia Galega ponlles o ramo ás Letras Galegas das cantareiras cun simposio en Muxía
Redacción
El ideal gallego

El Otoño Gastronómico llena de sabor un año más los alojamientos del rural gallego
Redacción