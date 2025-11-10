El BNG de Muxía pide que el POS Adicional se invierta en un plan de mantenimiento de vías

Mercé Barrientos y el alcalde, Javier Sar, en una reunión de archivo EC

El BNG de Muxía solicita al gobierno municipal que destine los 187.900 euros que quedan disponibles del POS Adicional 4 a financiar un plan de mantenimiento de vías y al pintado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.

Para la portavoz de la formación, Mercé Barrientos, “é imprescindible afrontar canto antes un plan integral de manrtemento de rebacheo que repare moitas das estradas deterioradas por anos de abandono, incidindo de xeito especial nalgunhas que están peor como en Vilachán” y en lugares como Alberguería, Leis y Bardullas.

La nacionalista reclama también que se utilice el POS Adicional para acometer proyectos aprobados en el salón de sesiones y que llevan años esperando a ser ejecutados.

Entre ellos figura, señala, el pintado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, apuntando que se podría incluir además en la señalización horizontal los pasos de peatones, las zonas de carga y descarga, así como las reservadas para usuarios de las farmacias.

Por último, Barrientos también habló con el alcalde, Javier Sar, de aprovechar una subvención de la Diputación para llevar a cabo actuaciones de conservación de recursos patrimoniales como fuentes y lavaderos.