Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El BNG de Muxía pide que el POS Adicional se invierta en un plan de mantenimiento de vías

El grupo también plantea que parte de la consignación se destine al pintado de las plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida

Redacción
10/11/2025 22:32
Mercé Barrientos y el alcalde, Javier Sar, en una reunión de archivo
Mercé Barrientos y el alcalde, Javier Sar, en una reunión de archivo
EC

El BNG de Muxía solicita al gobierno municipal que destine los 187.900 euros que quedan disponibles del POS Adicional 4 a financiar un plan de mantenimiento de vías y al pintado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. 

Para la portavoz de la formación, Mercé Barrientos, “é imprescindible afrontar canto antes un plan integral de manrtemento de rebacheo que repare moitas das estradas deterioradas por anos de abandono, incidindo de xeito especial nalgunhas que están peor como en Vilachán” y en lugares como Alberguería, Leis y Bardullas. 

La nacionalista reclama también que se utilice el POS Adicional para acometer proyectos aprobados en el salón de sesiones y que llevan años esperando a ser ejecutados. 

Entre ellos figura, señala, el pintado de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida, apuntando que se podría incluir además en la señalización horizontal los pasos de peatones, las zonas de carga y descarga, así como las reservadas para usuarios de las farmacias. 

Por último, Barrientos también habló con el alcalde, Javier Sar, de aprovechar una subvención de la Diputación para llevar a cabo actuaciones de conservación de recursos patrimoniales como fuentes y lavaderos.

Te puede interesar

El ideal gallego

Los juzgados de Carballo y Corcubión acumulan casi 7.500 casos sin resolver
A. Pérez Cavolo
Encuentro en el Fórum con las entidades para definir los usos del auditorio

Reunión con las entidades para definir los usos del futuro espacio cultural de Carballo
Redacción
Una de las actividades del Fairway del Camiño de Santiago

La Asociación del Camino Fisterra-Muxía destaca de la relevancia de la ruta en la Costa da Morte
Redacción
El ideal gallego

El PP pide incluir tiendas de localidades grandes en “Merca na Vila”
Redacción