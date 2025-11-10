Iago Toba pide archivar la denuncia en su contra o ampliar los investigados

Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía Cedida

El Juzgado de Corcubión estudia archivar la causa abierta contra el exalcalde de Muxía y actual portavoz socialista, Iago Toba Campaña, a raíz de una denuncia del PP presentada en 2022, o bien ampliar el procedimiento a los actuales miembros del gobierno municipal surgido de la moción de censura del 7 de octubre de 2024. La petición fue formulada por el abogado de Toba, el letrado ceense Felipe Mayán, a través de un escrito en el que solicita el archivo o la ampliación de la investigación.

El documento sostiene que el actual gobierno estaría actuando en su gestión cotidiana del mismo modo que lo hacía Toba cuando era alcalde, al considerar que, “a idénticas conductas, idénticas consecuencias e interpretacións xurídicas dos feitos”. Entre los hechos señalados se encuentran levantamientos de reparo por pagos de servicios sin licitación y la realización de gastos sin los trámites administrativos correspondientes.

El escrito incorpora actas de plenos en los que tanto la portavoz popular, Sandra Vilela, como el actual alcalde, Javier Sar, habrían respaldado actuaciones similares. Toba señala que “algúnhas veces, os feitos poden vir en contra de quen os fai, e cabe a paradóxica posibilidade de que a portavoz do PP, Sandra Vilela, acabe denunciada pola súa propia denuncia, e arrastre con ela a todo o actual goberno”.

Asegura además que “ter a conciencia tranquila e o apoio social, do equipo, do partido e da familia fai que esta situación me fortaleza máis a nivel persoal e na defensa dos meus principios éticos”.

Antes de esta última presentación, el abogado de Toba logró que el juzgado excluyese a Sandra Vilela del procedimiento como acusación particular, resolución que permitía su incorporación como acusación popular, aunque la portavoz del PP rechazó esta vía.