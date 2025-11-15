Mi cuenta

Diario de Ferrol

Muxia

Los socialistas denuncian que el 70% de los núcleos de Muxía quedaron sin limpiar en 2025

Señalan que hubo casos en los que los propios vecinos asumieron las tareas básicas ante la falta de respuesta municipal.

Redacción
15/11/2025 17:55
Estado de alguno de los núcleos de Muxía
Estado de alguno de los núcleos de Muxía
Cedida

El PSOE de Muxía denunció que la falta de limpieza en los núcleos del municipio se ha convertido en uno de los principales motivos de queja vecinal durante 2025. El portavoz socialista, Iago Toba, aseguró que “a falta de limpeza en Muxía é total, camiños rurais, núcleos rurais, núcleo muxián, zonas turísticas, areas recreativas, camiño dos faros, e incluso os campos das festas durante todo o verán sen atender”. 

Según explicó, esta situación afecta a numerosos puntos del municipio y ha generado malestar tanto entre residentes como entre responsables de negocios turísticos. 

Toba recordó que la portavoz popular, Sandra Vilela, afirmó en un pleno en abril que “todas as aldeas estarían limpias de cara as súas festas, como non podía ser doutro xeito”, declaración que el socialista considera contradictorias por la situación actual en lugares como Ribas o Añobres, donde, según indicó, se hizo “un ridículo lavado de cara” meses después de las celebraciones. 

Por este motivo, pidió “que non se ría da veciñanza”. Además, señalan que hubo casos en los que los propios vecinos asumieron las tareas básicas ante la falta de respuesta municipal.

