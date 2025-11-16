Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

Evacuado un hombre tras inhalar humo en un incendio que arrasó un almacén en Muxía

La extinción se prolongó más de dos horas dada la gran cantidad de enseres que había acumulados

Redacción
16/11/2025 23:47
Incendio en el almacén de Muxía
Incendio en el almacén de Muxía
PC. Muxía

Un hombre fue evacuado al hospital Virxe da Xunqueira de Cee la tarde de este domingo tras inhalar humo en un incendio que destruyó un almacén en el lugar de Os Muíños, en Muxía

El 112 movilizó a Protección Civil, la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos de Cee. La extinción se prolongó más de dos horas dada la gran cantidad de enseres que había acumulados en el interior del almacén.

Te puede interesar

Alana en un momento de la actuación en Ginebra

Alana llevó a Suíza las melodías gallegas
Redacción
Peatones este miércoles en Carballo

La lluvia dará una tregua a la Costa da Morte hasta el miércoles
Redacción
La feria de Paiosaco estuvo pasada por agua

Grelos y alubias, principales protagonistas de la feria de Paiosaco pasada por agua
Redacción
Una de las pruebas del Nada e Corre celebrada en Carballo

La AD Fogar brilla en el Nada e Corre de Carballo haciéndose con seis podios
A. Pérez Cavolo