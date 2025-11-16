Evacuado un hombre tras inhalar humo en un incendio que arrasó un almacén en Muxía

Incendio en el almacén de Muxía PC. Muxía

Un hombre fue evacuado al hospital Virxe da Xunqueira de Cee la tarde de este domingo tras inhalar humo en un incendio que destruyó un almacén en el lugar de Os Muíños, en Muxía.

El 112 movilizó a Protección Civil, la Policía Local, la Guardia Civil y los bomberos de Cee. La extinción se prolongó más de dos horas dada la gran cantidad de enseres que había acumulados en el interior del almacén.