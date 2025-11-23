Paradores invertirá más de medio millón en el establecimiento emplazado en Lourido

Vista del Parador Costa da Morte, en Muxía | ec EC

La Sociedad Estatal de Paradores de Turismo de España invertirá más de medio millón de euros en el Parador Costa da Morte, emplazado en el enclave muxián de Lourido.

El dinero se destinará a la renovación de interiores y las zonas comunes, así como a la instalación de placas fotovoltaicas para la producción de energía eléctrica y de agua caliente sanitaria.

De esta forma, se refuerza la apuesta por la eficiencia energética, la sostenibilidad y la mejora del confort para la clientela, según destacó recientemente la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez.

En el mismo acto se anunció que el Parador Costa da Morte también se ha incorporado a la red de Puntos Violeta, de tal forma que la totalidad de los paradores de Galicia forman parte de dicha red, cumpliendo así el compromiso de hacer de Paradores un espacio libre de violencia machista.

Raquel Sánchez apuntó también que el hotel muxián es un referente en la manera de entender el turismo desde el respeto y la sostenibilidad: “Concebido desde su apertura (2020) como un símbolo de resiliencia y esperanza tras la catástrofe ambiental del Prestige, representa hoy el renacer de una región profundamente unida a su entorno natural”, declaró la presidenta de la red de Paradores de España.