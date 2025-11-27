Mi cuenta

Diario de Ferrol

Muxia

El BNG impulsa medidas de la Xunta ante la acumulación de arena en la entrada de Muxía

Los nacionalistas advierten que retirar solo los muros de hormigón y madera podría ser insuficiente frente al viento y la arena

Redacción
27/11/2025 21:14
Oscar Insua expone una foto sobre la situación de Muxía | Cedida
Oscar Insua expone una foto sobre la situación de Muxía | Cedida
El Bloque Nacionalista destaca que su presión ha logrado que la Xunta de Galicia actúe ante la acumulación de arena procedente de la playa da Cruz, a la entrada de Muxía. 

Oscar Insua reclamó medidas urgentes y criticó que la simple retirada de los muros de hormigón y madera pueda resultar insuficiente, ya que el viento continuará arrastrando la arena. 

La portavoz local, Mercé Barrientos, señaló que esta situación supone un riesgo para la seguridad de viandantes y vehículos, y pidió actuaciones definitivas, subrayando la necesidad de coordinación y colaboración entre Xunta, Costas y Concello para evitar accidentes y garantizar un mantenimiento adecuado de la carretera. 

