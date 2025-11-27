Muxia
El BNG impulsa medidas de la Xunta ante la acumulación de arena en la entrada de Muxía
Los nacionalistas advierten que retirar solo los muros de hormigón y madera podría ser insuficiente frente al viento y la arena
El Bloque Nacionalista destaca que su presión ha logrado que la Xunta de Galicia actúe ante la acumulación de arena procedente de la playa da Cruz, a la entrada de Muxía.
Oscar Insua reclamó medidas urgentes y criticó que la simple retirada de los muros de hormigón y madera pueda resultar insuficiente, ya que el viento continuará arrastrando la arena.
La portavoz local, Mercé Barrientos, señaló que esta situación supone un riesgo para la seguridad de viandantes y vehículos, y pidió actuaciones definitivas, subrayando la necesidad de coordinación y colaboración entre Xunta, Costas y Concello para evitar accidentes y garantizar un mantenimiento adecuado de la carretera.