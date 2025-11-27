Horta Creativa y la Xunta se reúnen para explorar líneas de colaboración

El responsable de Horta Creativa, Manu Nogueira y la delegada de la Xunta, Belén do Campo en la reunión | Cedida

La delegada de la Xunta, Belén do Campo, se reunió con la Cooperativa Horta Creativa, entidad cultural con sede en Muxía dedicada a la gestión y dinamización sociocultural en la comarca de la Costa da Morte, con el objetivo de conocer su trabajo y explorar posibles vías de colaboración entre ambas instituciones.

Durante el encuentro, la representante del Gobierno autonómico resaltó la importancia del tejido cooperativo cultural como agente clave en el desarrollo territorial, especialmente en el medio rural, y mostró la disposición del gobierno a estudiar sinergias para impulsar proyectos en común.

Por su parte, la cooperativa, a través de Manu Nogueira, presentó su labor como entidad que crea proyectos innovadores para conectar cultura, territorio y comunidad, apostando por la sostenibilidad y la divulgación del patrimonio a través de experiencias que generan impacto social y económico en la comarca.

Horta Creativa organiza más de cien eventos al año en 50 concellos de Galicia, lo que la convierte en un referente en la gestión cultural cooperativa con amplia implantación territorial. Otro de los puntos centrales de la reunión fue el enfoque estratégico de la cooperativa en la implicación de la juventud de la comarca, base fundamental de su proyecto.

Dinamizar cultura rural

Tal y como explico Manu Nogueira, desde la entidad procuran ofrecer a los jóvenes espacios para participar en la construcción de la Costa da Morte del futuro, reforzando su vínculo con el territorio y contribuyendo a fijar población y talento en las nuevas generaciones.

En este sentido, Do Campo subrayó que iniciativas como Horta Creativa son ejemplos claros del potencial transformador de la cultura en el medio rural, tanto en la generación de actividad económica como en el fortalecimiento de los vínculos comunitarios, y valoró positivamente el compromiso de la entidad con la sostenibilidad y la juventud.

La delegada y el representante de la cooperativa acordaron continuar trabajando conjuntamente para analizar fórmulas de colaboración en algunas áreas como la dinamización cultural, centrada en la música, el debate y las rutas de patrimonio, con el objetivo de desarrollar un programa anual de actividades orientado a desestacionalizar los eventos, especialmente en los meses de menor afluencia de visitantes.