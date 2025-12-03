Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El parador Costa da Morte refuerza su papel turístico y económico

La ampliación de su apertura y las mejoras sostenibles impulsan empleo y actividad en la comarca

Redacción
03/12/2025 20:35
Los responsables de las entidades que se reunieron en Muxía | cedida
Los responsables de las entidades que se reunieron en Muxía | cedida
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_bonilla_redideal_251121_veronica

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, realizaron una visita institucional al Parador Costa da Morte, que acaba de ampliar su período de apertura a 10 meses al año, pasando de cerrar en invierno solo dos meses. 

Formoso y Abalde mantuvieron un encuentro con el director del establecimiento, Julio Castro, en el que se interesaron por los datos de ocupación, que crecen año tras año. Ambos destacaron el impacto del Parador como uno de los principales motores turísticos y económicos de la comarca. 

“É un motor económico e unha referencia turística que todos temos que axudar a impulsar e había unha demanda histórica de toda a comarca, que era que o Parador ampliase os seus meses de actividade”, explicó Formoso. 

Por este motivo, se reunieron con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para trasladar esta cuestión, y el presidente provincial mostró públicamente su agradecimiento por el compromiso. “O Goberno de España cumpre coa Costa da Morte, cumpre coa provincia da Coruña”, subrayó. 

Destacó también la repercusión laboral, ya que permitirá que la plantilla trabaje todo el año: “É unha excelente noticia para toda a comarca: máis meses abertos significa máis emprego, máis actividade e máis retorno económico para o territorio”. 

Mejora de condiciones

Por su parte, Abalde valoró la inversión superior al medio millón de euros anunciada por Paradores, destinada a mejorar interiores, renovar zonas comunes e instalar placas fotovoltaicas, a las que se destina el 70% de la partida. “Falamos dun investimento que consolida un modelo turístico sustentable, eficiente e respetuoso co territorio”, afirmó. 

Además, destacó que el Parador se incorpora a la red de Puntos Violeta, iniciativa que ofrece acompañamiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. “Este paso reafirma o compromiso da Administración coa igualdade e coa creación de contornos seguros. É unha mensaxe clara: aquí as mulleres contan con apoio e protección”, subrayó. 

Para cerrar, Abalde puso en valor el papel del Parador como referente de un modelo turístico basado en la sostenibilidad ambiental, social y cultural, en la puesta en valor del patrimonio natural y en la colaboración activa con las comunidades locales. 

0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251121_carlos

Te puede interesar

El investigador de la USC José Manuel Brea Floriani

La Fundación ”la Caixa”, implicada en la búsqueda de un tratamiento para el síndrome de Myhre
Redacción
Trabajos de retirada de la arena, iniciados en la tarde de este miércoles en Baldaio

Los mariscadores de Baldaio dan por perdida la campaña del próximo año
A. Pérez Cavolo
Concentración realizada en Cee este miércoles

Juegos inclusivos y paraguas de colores para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad
Redacción
Formación del San Román de Veteranos que se impuso a la SD Oza por 4 goles a 0

El San Ramón no pasa del empate a un gol ante el colista Coristanco
Redacción