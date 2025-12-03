El parador Costa da Morte refuerza su papel turístico y económico

Los responsables de las entidades que se reunieron en Muxía | cedida

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el subdelegado del Gobierno, Julio Abalde, realizaron una visita institucional al Parador Costa da Morte, que acaba de ampliar su período de apertura a 10 meses al año, pasando de cerrar en invierno solo dos meses.

Formoso y Abalde mantuvieron un encuentro con el director del establecimiento, Julio Castro, en el que se interesaron por los datos de ocupación, que crecen año tras año. Ambos destacaron el impacto del Parador como uno de los principales motores turísticos y económicos de la comarca.

“É un motor económico e unha referencia turística que todos temos que axudar a impulsar e había unha demanda histórica de toda a comarca, que era que o Parador ampliase os seus meses de actividade”, explicó Formoso.

Por este motivo, se reunieron con la presidenta de Paradores, Raquel Sánchez, para trasladar esta cuestión, y el presidente provincial mostró públicamente su agradecimiento por el compromiso. “O Goberno de España cumpre coa Costa da Morte, cumpre coa provincia da Coruña”, subrayó.

Destacó también la repercusión laboral, ya que permitirá que la plantilla trabaje todo el año: “É unha excelente noticia para toda a comarca: máis meses abertos significa máis emprego, máis actividade e máis retorno económico para o territorio”.

Mejora de condiciones

Por su parte, Abalde valoró la inversión superior al medio millón de euros anunciada por Paradores, destinada a mejorar interiores, renovar zonas comunes e instalar placas fotovoltaicas, a las que se destina el 70% de la partida. “Falamos dun investimento que consolida un modelo turístico sustentable, eficiente e respetuoso co territorio”, afirmó.

Además, destacó que el Parador se incorpora a la red de Puntos Violeta, iniciativa que ofrece acompañamiento y apoyo a mujeres víctimas de violencia de género. “Este paso reafirma o compromiso da Administración coa igualdade e coa creación de contornos seguros. É unha mensaxe clara: aquí as mulleres contan con apoio e protección”, subrayó.

Para cerrar, Abalde puso en valor el papel del Parador como referente de un modelo turístico basado en la sostenibilidad ambiental, social y cultural, en la puesta en valor del patrimonio natural y en la colaboración activa con las comunidades locales.