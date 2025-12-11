El PSOE de Muxía denuncia el “taxazo” en conciliación

Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía Cedida

El portavoz socialista de Muxía, Iago Toba, lamenta el coste del campamento de conciliación.

Señala que, desde los cero euros que se pagaban en la etapa de gobierno socialista, se ha pasado a imponer unos precios que rozan los 300 euros por usuario.

El gobierno ya anunció la obligatoriedad de pagar para poder asistir a los campamentos de conciliación, con tarifas que se sitúan como las más altas de los concellos de la zona.

Ante esta situación, los socialistas anuncian que darán la batalla para defender los intereses de la vecindad de Muxía e intentar eliminar el “taxazo” en conciliación que el gobierno local acaba de imponer, iniciando una serie de iniciativas para volver a los planes de conciliación de la concejala socialista Olalla Benlloch, donde estos campamentos eran gratuitos y estaban organizados para que ningún usuario quedase fuera.

“Unha familia media con dous fillos en idade de acceso a campamento tería que abonar un importe de 600 euros para conciliar, feito que consideramos un auténtico despropósito e un machetazo ao bolsillo das familias muxianas, que xa viron como subiu a auga e outros servizos municipales de maneira inxusta e desproporcionada”, dice Toba.

Esta medida fue aprobada gracias a los votos del PP, BNG e Independientes.