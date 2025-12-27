Mi cuenta

Diario de Ferrol

Muxia

Luz verde a un proyecto de valorización de residuos de la construcción en Muxía

La instalación irá emplazada en una parcela de 50.000 metros cuadrados situada en la localidad de Senande

Redacción
27/12/2025 22:07
La actividad está orientada al reciclaje de residuos de la construcción y demolición de origen industrial o urbana
La actividad está orientada al reciclaje de residuos de la construcción y demolición de origen industrial o urbana
La Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático acaba de emitir una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable sobre una planta de valorización de residuos de la construcción y demolición (RCD) y almacenamiento de otros materiales similares en la localidad muxiana de Senande. 

La resolución está condicionada a que la firma promotora, Ecodaisan SL cumpla tanto lo recogido en el estudio de impacto ambiental y en el resto de la documentación analizada, como los condicionantes y el programa de vigilancia que figura en la propia DIA. 

La DIA en cuestión fue elaborada en el marco del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinaria del proyecto, un trámite en el que la documentación presentada por el promotor fue sometida a participación pública, con el resultado de siete organismos consultados sin que el expediente recibiese alegación alguna. 

Todos las entidades consultadas consideran que el proyecto no va a tener impactos significativos en los distintos campos analizados y que sería viable su puesta en marcha siempre que se cumpla con ciertos condicionantes como la protección de la atmósfera, población y salud; de aguas y lechos fluviales; del patrimonio cultural; del suelo e infraestructuras, gestión de residuos; protección de la fauna, vegetación, hábitats, espacios protegidos y otros valores naturales; ante accidentes graves o catástrofes, así como integración paisajística y restauración.

Una vez emitida esta declaración, que no exime al promotor del deber de obtener todas las autorizaciones, licencias, permisos o informes que resulten legalmente exigibles, se remitirá la resolución al órgano sustantivo y se le dará publicidad a través del Diario Oficial de Galicia y de la página web de la Consellería. 

Ecodaisan SL pretende habilitar una parcela en el lugar de Senande para la clasificación, limpieza y valorización de residuos de construcción y demolición de origen industrial o urbana. 

La finca tiene una superficie de cerca de 50.000 metros cuadrados, de los que se utilizarán algo más de 20.000 para el desarrollo de la actividad, dejando el resto de la superficie para ejercer de pantalla vegetal. 

De hecho, aprovechando la vegetación actual se busca minimizar el impacto visual de las instalaciones.

capacidad para tratar hasta 25.000 toneladas al año

La capacidad normal de valorización de la planta se estima en 4.480 tm./año, si bien podría llegar a 25.000. 

La instalación estará distribuida en espacios de descarga y selección de RCD, de almacenamiento de residuos y de las fracciones separadas procedentes de la selección, para residuos bituminosos, residuos inertes limpios, almacenamiento de áridos, oficinas, aseos, etcétera.

