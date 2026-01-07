Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El BNG de Muxía pide la nulidad de la ordenanza municipal de los precios del ConciliaMux

Barrientos insiste en que la ordenanza debe rehacerse cumpliendo la ley y atendiendo las necesidades de las familias

Redacción
07/01/2026 19:59
La vocal nacionalista Mercé Barrientos | cedida
La vocal nacionalista Mercé Barrientos | cedida
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
620_dans_relojeros_redideal_251215_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara

El BNG de Muxía presentó alegaciones a la ordenanza de precios públicos de las actividades de conciliación (ConciliaMux), aprobada el 10 de diciembre y publicada en el BOP el día 15.

El grupo pide su nulidad por no cumplir la ley, que establece un plazo de 30 días para reclamaciones, y solicita que la ordenanza se someta primero a exposición pública.

Además, los nacionalistas proponen incluir las bonificaciones para familias vulnerables: hasta el 75% si los ingresos son muy bajos, 50% para familias monoparentales o con ingresos algo mayores, descuentos para hermanos que usen el servicio y para familias numerosas, y hasta el 95% si los servicios sociales certifican la necesidad económica.

Mercé Barrientos, portavoz del BNG, subrayó que los concejales pueden presentar alegaciones en beneficio de la vecindad y recordó que ya en el pleno donde se informaron los precios, el BNG advirtió de que la ordenanza debía estar lista con anterioridad, incluyendo las bonificaciones de las situaciones recogidas en la ordenanzas del reglamento del ConciliaMux. 

Barrientos insistió en que no se puede aprobar una normativa sin seguir el procedimiento establecido. " Cremos que a ordenanza hai que facela de novo, facela ben e tela lista en tempo e forma", expresa. 

0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

Xiria y Estudiantes de Lugo, este miércoles en el Vila de Noia

El Xiria, tercero y a un punto del líder tras ganar al Estudiantes de Lugo por 81-71
Rosa Balsa Silveira
La directiva de Un Paso Máis en la presentación de los obradoiros en una imagen de archivo

Un Paso Máis abordará el uso de las pantallas en los obradoiros de familias
Redacción
Vista del hotel Punta del Este de Carballo

El Punta del Este de Carballo inicia una nueva etapa al sumarse a la cadena Alda Hotels
Redacción
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, con varios alcaldes y concejales de la comarca, este miércoles en Vimianzo

Salen a licitación las obras de ampliación de la autovía que arrancarán en verano
A. Pérez Cavolo