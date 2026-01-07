El BNG de Muxía pide la nulidad de la ordenanza municipal de los precios del ConciliaMux

La vocal nacionalista Mercé Barrientos | cedida

El BNG de Muxía presentó alegaciones a la ordenanza de precios públicos de las actividades de conciliación (ConciliaMux), aprobada el 10 de diciembre y publicada en el BOP el día 15.

El grupo pide su nulidad por no cumplir la ley, que establece un plazo de 30 días para reclamaciones, y solicita que la ordenanza se someta primero a exposición pública.

Además, los nacionalistas proponen incluir las bonificaciones para familias vulnerables: hasta el 75% si los ingresos son muy bajos, 50% para familias monoparentales o con ingresos algo mayores, descuentos para hermanos que usen el servicio y para familias numerosas, y hasta el 95% si los servicios sociales certifican la necesidad económica.

Mercé Barrientos, portavoz del BNG, subrayó que los concejales pueden presentar alegaciones en beneficio de la vecindad y recordó que ya en el pleno donde se informaron los precios, el BNG advirtió de que la ordenanza debía estar lista con anterioridad, incluyendo las bonificaciones de las situaciones recogidas en la ordenanzas del reglamento del ConciliaMux.

Barrientos insistió en que no se puede aprobar una normativa sin seguir el procedimiento establecido. " Cremos que a ordenanza hai que facela de novo, facela ben e tela lista en tempo e forma", expresa.