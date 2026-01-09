BNG de Muxía reclama mejoras en el puerto y una solución ante la falta de alumbrado público

Estado del puerto de Muxía | cedida

El grupo nacionalista demanda que se realicen una serie de mejoras en el puerto de Muxía, además de una solución a la falta de alumbrado público en la zona de la lonja.

El BNG muxián advirtió que “hai xa máis dun ano que denunciamos que as instalacións portuarias están en mal estado, cos aseos públicos vandalizados e pechados, coa zona do parking con pedazos de beirarrúas rotas e liñas de parqueo sen pintar, e por riba non hai luz”.

Se trata de una situación, según los nacionalistas, que llevan tiempo padeciendo los trabajadores y trabajadoras del mar, “que están a pagar recibos de luz a Portos de Galicia por un servizo que non reciben polo menos desde hai tres meses”.

También recordaron que, a finales de 2025, presentaron una enmienda a los presupuestos de la Xunta, que fue rechazada por el PP en el Parlamento, para realizar actuaciones en la zona portuaria.

Indicaron que la Xunta proyectó para el puerto el llamado “Departamento para exportadores”, cuantificado en 600.000 euros, “pero nos orzamentos para 2026 só aparecen 10.000 euros, que non chega nin para redactar o proxecto”.

La formación señala que la gente del mar “está moi enfadada, e con razón”, y considera que el ente portuario debe actuar cuanto antes.