El PP de la Costa da Morte pide flexibilizar las nuevas exigencias administrativas al sector pesquero

Embarcación del puerto de Malpica Archivo

Los grupos municipales del Partido Popular en la Costa da Morte llevarán a los plenos una moción conjunta para instar al Gobierno central a flexibilizar la aplicación de las nuevas exigencias administrativas derivadas de la normativa europea que entró en vigor el pasado 10 de enero y que afecta de lleno al sector pesquero.

La iniciativa, presentada en Muxía, pone el foco en el impacto que estas medidas tienen sobre la operativa diaria de la flota, especialmente la de carácter litoral y artesanal. Desde el PP advierten de que las nuevas obligaciones convierten a los pescadores en “administrativos”, al imponerles una carga burocrática que consideran excesiva y poco adaptada a la realidad del sector en Galicia.

Entre los aspectos que generan mayor preocupación figura la implantación del sistema de seguimiento electrónico (diario electrónico de a bordo) para todos los buques de 12 metros de eslora o más, así como su aplicación progresiva a las embarcaciones de menor tamaño, que el Estado puede retrasar hasta 2028 si no existen dispositivos adecuados. La moción también alerta sobre el registro electrónico de capturas o cuaderno digital de pesca, obligatorio para los buques de mayor eslora y condicionado en los de menos de 12 metros a la disponibilidad de medios técnicos.

A ello se suman las obligaciones de notificación previa de entrada en puerto y de desembarque, con plazos que pueden oscilar entre una y cuatro horas, y la declaración electrónica de desembarque, que afecta igualmente a las capturas sujetas a cuota. Otro de los puntos criticados es la trazabilidad digital obligatoria desde la primera venta hasta el destino final, que obliga también a pequeñas embarcaciones a facilitar información electrónica, pese a las dificultades de conectividad.

Asimismo, se cuestiona el pesaje obligatorio de las capturas antes de la primera venta y el refuerzo del control de la pesca recreativa mediante registros y declaraciones electrónicas. Los populares defienden que estas medidas deben adaptarse a las particularidades de la flota gallega.

“No noso país unha parte moi significativa da frota opera no litoral, en zonas moi próximas á costa, con mareas de curta duración e desembarques frecuentes nos mesmos portos requiriría desta flexibilización das obrigas”, señalan. En este contexto, el PP reclama al Gobierno de España que abandone lo que califican como una actitud de “pasividade e oídos xordos” y que utilice las posibilidades que ofrece la normativa europea para aplicar un régimen de control más flexible, adaptado a la realidad de la flota litoral y artesanal, garantizando así su sostenibilidad económica y social.