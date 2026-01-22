Paula Prado refuerza el apoyo del PP a la pesca frente a los controles en su visita a Muxía

Paula Prado en su visita a Muxía acompañada de las autoridades de la zona y representantes del sector pesquero Íñigo Rolán

La secretaria del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, reiteró su apoyo a las demandas del sector de la pesca de flexibilizar los controles europeos, frente a “incoherencia” do PSOE y el “oportunismo” del BNG, expresó en su visita a la lonja de Muxía, en la que estuvo acompañada por la portavoz local y teniente alcalde, Sandra Vilela, y de otros representantes de la comarca.

“Pedímoslle ao Goberno de Sánchez que reaccionara e que aplicara a norma europea respecto ao control da pesca dun xeito que non afogara aos pescadores. E vimos que flexibilización era posible, só era cuestión de vontade política”, señaló. En este sentido apuntó que el ejecutivo de Sánchez cambió de postura “grazas á insistencia do PPdeG e, por suposto, grazas á presión do sector”.

Prado puso en valor la posición clara del PPdeG con el sector y al gobierno central le exigió “non máis sobresaltos” con este asunto, ya que la “incerteza y la tensión” generada al sector del mar en los últimos días fue “gratuíta, innecesaria e totalmente evitable”.

Por su lado, Sandra Vilela subrayó que “o PP sempre estivo o lado dos mariñeiros e do sector demostrándoo de novo con este problema del reglamento europeo". Lamentó también que el gobierno central “non escoitara antes ao sector” e puxo en valor a pesca artesanal, “forma parte da nosa identidade e pelezaremos para que sobreviva”.

Los ganaderos y agricultores

La número dos de los populares gallegos apuntó también que, del mismo modo que la pesca, el PPdeG “ten tamén o agro como unha prioridade y vota para protexer os nosos agricultores e gandeiros”. Habló de que el BNG hace “populismo”, ya que no consiguió bloquear el acuerdo de Mercasur, si no que provocó el efecto contrario, comenta Prado. De hecho, explicó, que enviar el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de UE “amplía a agonía no campo”.

Non imos consentir que se aplique o acordo sen as cláusulas de salvagarda automáticas e sen un reforzo claro dos controis en fronteira”, dejó claro respecto das medidas de protección al sector que el PP reclama y que son “garantía para a actividade económica”. “Ese é o posicionamento do PP: antes de nada, temos que garantir e incrementar a defensa do noso agro”, resumió.