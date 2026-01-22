Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

Paula Prado refuerza el apoyo del PP a la pesca frente a los controles en su visita a Muxía

El Partido Popular denuncia la situación que están sufriendo los sectores pesquero y agroganadero

Redacción
22/01/2026 20:47
Paula Prado en su visita a Muxía acompañada de las autoridades de la zona y representantes del sector pesquero | CEDIDA
Paula Prado en su visita a Muxía acompañada de las autoridades de la zona y representantes del sector pesquero 
Íñigo Rolán
0620_resonac_redideal_251125_tamara
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara

 La secretaria del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, reiteró su apoyo a las demandas del sector de la pesca de flexibilizar los controles europeos, frente a “incoherencia” do PSOE y el “oportunismo” del BNG, expresó en su visita a la lonja de Muxía, en la que estuvo acompañada por la portavoz local y teniente alcalde, Sandra Vilela, y de otros representantes de la comarca. 

“Pedímoslle ao Goberno de Sánchez que reaccionara e que aplicara a norma europea respecto ao control da pesca dun xeito que non afogara aos pescadores. E vimos que flexibilización era posible, só era cuestión de vontade política”, señaló. En este sentido apuntó que el ejecutivo de Sánchez cambió de postura “grazas á insistencia do PPdeG e, por suposto, grazas á presión do sector”. 

Prado puso en valor la posición clara del PPdeG con el sector y al gobierno central le exigió “non máis sobresaltos” con este asunto, ya que la “incerteza y la tensión” generada al sector del mar en los últimos días fue “gratuíta, innecesaria e totalmente evitable”.

 Por su lado, Sandra Vilela subrayó que “o PP sempre estivo o lado dos mariñeiros e do sector demostrándoo de novo con este problema del reglamento europeo". Lamentó también que el gobierno central “non escoitara antes ao sector” e puxo en valor a pesca artesanal, “forma parte da nosa identidade e pelezaremos para que sobreviva”.

Los ganaderos y agricultores

La número dos de los populares gallegos apuntó también que, del mismo modo que la pesca, el PPdeG “ten tamén o agro como unha prioridade y vota para protexer os nosos agricultores e gandeiros”. Habló de que el BNG hace “populismo”, ya que no consiguió bloquear el acuerdo de Mercasur, si no que provocó el efecto contrario, comenta Prado. De hecho, explicó, que enviar el acuerdo con Mercosur al Tribunal de Justicia de UE “amplía a agonía no campo”. 

Non imos consentir que se aplique o acordo sen as cláusulas de salvagarda automáticas e sen un reforzo claro dos controis en fronteira”, dejó claro respecto das medidas de protección al sector que el PP reclama y que son “garantía para a actividade económica”. “Ese é o posicionamento do PP: antes de nada, temos que garantir e incrementar a defensa do noso agro”, resumió. 

0620_mampaplus_redideal_251121_cristina
0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara

Te puede interesar

Temporal en Fisterra

Activada la alerta roja por olas de hasta ocho metros en el litoral de la Costa da Morte
A. Pérez Cavolo
Un puesto de verduras en la feria de Carballo este jueves

Las verduras acaparan la atención en la feria de Carballo
Redacción
Representantes municipales y directivos de CMAT posan con representantes de la Xunta y del a Diputación en el segundo día de Fitur

La CMAT reivindica en Fitur la identidad y autenticidad de la Costa da Morte
Manuel Froxán Rial
El portavoz de la formación, Serxio Domínguez

El BNG de Cee defiende mejoras en agua, saneamiento y espacios públicos para el POS+26
Redacción