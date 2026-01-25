Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El PSOE critica que Muxía participara en Fitur sin propuesta propia tras más de 20 años de presencia en la feria

Los socialistas recuerdan que la presentación en el stand de Turespaña era un clásico en cada edición

Redacción
25/01/2026 22:58
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
Cedida
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_liceo_redideal_251121_tamara
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_fundacion_vs_251121_tamara
0620_matraz_redideal_251121_carlos
0620_obradoiro_redideal_251121_tamara
0620_resonac_redideal_251125_tamara

El PSOE de Muxía censuró la ausencia de una propuesta propia del Concello en Fitur 2026, que considera la primera en más de dos décadas de presencia continuada del municipio en el foro. Los socialistas sostienen que, mientras Cee, Camariñas, Dumbría, Fisterra o Vimianzo acudieron con campañas y presentaciones, Muxía se limitó a una presencia institucional sin iniciativa municipal, en un escaparate clave para captar visitantes y contactos profesionales. 

Según el grupo local, “este ano, o único que vimos foi a un alcalde solitario, sen proposta, sen presentacións, sen ganas e á cola dos outros municipios. Muxía, con este goberno, pasou de ser un referente a perder o liderazgo turístico da comarca”. En esa línea, advierten de que “un municipio que vive nunha porcentaxe alta do turismo, non pode dar esta imaxe pésima e decadente no principal foro turístico do país e internacional”. 

Los socialistas recuerdan que Muxía fue un “clásico” en el stand de Turespaña, con espacio propio para presentar iniciativas y mantener reuniones bilaterales con responsables estatales de Turismo, presidencias de Paradores y turoperadores. A su juicio, la falta de propuesta resta visibilidad frente a otros municipios que sí “seguen tendo unha traballada presenza” y refuerzan su marca destino. 

El PSOE enlaza esta crítica con lo ocurrido en 2025, cuando el gobierno municipal anunció el “Percibe Muxía”, un evento que, afirman, nunca llegó a celebrarse. Consideran que aquel precedente ya evidenciaba falta de planificación y que “o de este ano supera a mentira do ano anterior”, al no existir presentación, agenda ni mensaje diferenciado para el municipio.

 Por último, instan al ejecutivo local a reflexionar y recuperar una estrategia estable de promoción exterior, acorde con el peso del turismo en la economía local. Reclaman aprovechar la pertenencia a entidades comarcales y al Camino de Santiago Fisterra-Muxía para defender proyectos propios y preservar la “impoluta imaxe” del destino. 

En su comunicado, los socialistas subrayan que la presencia en Fitur no puede limitarse a “ir na cola” de otras presentaciones y defienden que un municipio con patrimonio religioso, paisajes costeros, oferta gastronómica y tradición cultural necesita una planificación anual de campañas, materiales y acciones. La agrupación municipal también pide que la promoción no dependa de anuncios puntuales, sino de una agenda coordinada con el sector local para ganar notoriedad y visitantes durante todo el año y no solo en temporada alta.

0620_mayores_redideal_251121_tamara
0620_opticalia_redideal_251121_veronica
0620_sergio_ruiz_redideal_251212_carlos
0620_talleres_hercules_redideal_251121_veronica
0620_tinytown_redideal_251121_veronica
0620_bico_redideal_251125_tamara
0620_buceo_galicia_redideal_251121_cristina
0620_casa_marabina_redideal_251121_carlos
0620_danza_10_redideal_251121_tamara
0620_hitos_redideal_251121_tamara
0620_mampaplus_redideal_251121_cristina

Te puede interesar

En el partido de la primera vuelta se habían impuesto los carballeses por un claro 40-29

El Xiria sucumbe en la pista de un necesitado Ciudad de Tacoronte
Manuel Froxán Rial
Álex Iglesias botando un balón en el partido de la primera vuelta en presencia de dos rivales y de su ya excompañero Curtis Larousse

Basket Xiria reacciona a lo grande a la marcha de Curtis Larousse
Manuel Froxán Rial
Los jugadores del Cabana festejando la goleada que le endosaron al Porteño

El San Lorenzo no pasa del empate en Zas pero continúa al frente de la Liga da Costa
Manuel Froxán Rial
Un lance del Victoria-Paiosaco

Los goles de Joel y Julián dan el triunfo al Sofán en Negreira
Redacción