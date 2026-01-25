El PSOE critica que Muxía participara en Fitur sin propuesta propia tras más de 20 años de presencia en la feria

Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía Cedida

El PSOE de Muxía censuró la ausencia de una propuesta propia del Concello en Fitur 2026, que considera la primera en más de dos décadas de presencia continuada del municipio en el foro. Los socialistas sostienen que, mientras Cee, Camariñas, Dumbría, Fisterra o Vimianzo acudieron con campañas y presentaciones, Muxía se limitó a una presencia institucional sin iniciativa municipal, en un escaparate clave para captar visitantes y contactos profesionales.

Según el grupo local, “este ano, o único que vimos foi a un alcalde solitario, sen proposta, sen presentacións, sen ganas e á cola dos outros municipios. Muxía, con este goberno, pasou de ser un referente a perder o liderazgo turístico da comarca”. En esa línea, advierten de que “un municipio que vive nunha porcentaxe alta do turismo, non pode dar esta imaxe pésima e decadente no principal foro turístico do país e internacional”.

Los socialistas recuerdan que Muxía fue un “clásico” en el stand de Turespaña, con espacio propio para presentar iniciativas y mantener reuniones bilaterales con responsables estatales de Turismo, presidencias de Paradores y turoperadores. A su juicio, la falta de propuesta resta visibilidad frente a otros municipios que sí “seguen tendo unha traballada presenza” y refuerzan su marca destino.

El PSOE enlaza esta crítica con lo ocurrido en 2025, cuando el gobierno municipal anunció el “Percibe Muxía”, un evento que, afirman, nunca llegó a celebrarse. Consideran que aquel precedente ya evidenciaba falta de planificación y que “o de este ano supera a mentira do ano anterior”, al no existir presentación, agenda ni mensaje diferenciado para el municipio.

Por último, instan al ejecutivo local a reflexionar y recuperar una estrategia estable de promoción exterior, acorde con el peso del turismo en la economía local. Reclaman aprovechar la pertenencia a entidades comarcales y al Camino de Santiago Fisterra-Muxía para defender proyectos propios y preservar la “impoluta imaxe” del destino.

En su comunicado, los socialistas subrayan que la presencia en Fitur no puede limitarse a “ir na cola” de otras presentaciones y defienden que un municipio con patrimonio religioso, paisajes costeros, oferta gastronómica y tradición cultural necesita una planificación anual de campañas, materiales y acciones. La agrupación municipal también pide que la promoción no dependa de anuncios puntuales, sino de una agenda coordinada con el sector local para ganar notoriedad y visitantes durante todo el año y no solo en temporada alta.