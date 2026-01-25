Quejas de los vecinos del lugar muxián de Fumiñeo por el alumbrado

Lugar muxián de Fumiñeo Cedida

Vecinos del lugar de Fumiñeo, en Muxía, han trasladado su malestar por la falta continuada de alumbrado público, una situación que atribuyen a la desatención del gobierno local . Según explican, llevan varias noches consecutivas sin luz en todo el núcleo, tanto en las calles interiores como en los accesos, lo que genera incomodidad y también preocupación por la inseguridad que provoca.

Los residentes aseguran que comunicaron el problema al Concello y a distintos miembros del ejecutivo municipal, sin obtener respuesta ni soluciones. Denuncian que no se trata de un episodio aislado, ya que en los últimos meses se repiten los fallos en el servicio sin que se adopten medidas eficaces para corregirlos. También indican en un comunicado que existen problemas similares en otros núcleos rurales e incluso en el casco urbano de Muxía.

Mala organización

La indignación aumenta al comprobar que, mientras permanecen a oscuras, el alumbrado de Navidad sigue encendido a finales de enero en otras zonas del municipio. A su juicio, esta circunstancia refleja una mala organización y una falta de atención a los servicios básicos, así como un desprecio hacia la vecindad que necesita iluminación para desplazarse con seguridad durante la noche.

Ante esta situación, los vecinos advierten de que podrían emprender acciones de protesta más contundentes si no se restablece el suministro de luz y se garantiza un mantenimiento adecuado del alumbrado público en el núcleo, reclamando explicaciones y una solución inmediata. Recuerdan los vecinos de Fumiñeo que el servicio de iluminación es esencial para evitar caídas, robos y situaciones de riesgo, especialmente para personas mayores, y exigen al Ayuntamiento de Muxía que actúe con urgencia.