Buscan al pesquero Itoitz, propiedad del alcalde de Muxía y cuyos tripulantes se salvaron

Los medios de rescate tratan de localizar al palangrero Itoitz, propiedad del armador y alcalde de Muxía (A Coruña), Javier Sar, que, según todos los indicios, se ha hundido en medio del temporal al noroeste de cabo Peñas y cuyos tripulantes fueron rescatados por otro pesquero.

Salvamento Marítimo ha informado de que durante la noche de este miércoles se registró la pérdida de la señal de la radiobaliza correspondiente al pesquero Itoitz, cuya posición más probable, según la última referencia disponible, se sitúa a unas 65 millas al noroeste del cabo Peñas.

También se perdió la señal AIS (por sus siglas en inglés), el sistema de radio que transmite la posición, rumbo, velocidad e identidad del barco en tiempo real.

Con base en Ondarroa (Bizkaia), el barco se encontraba a la deriva desde el pasado lunes con una acusada escora a estribor posiblemente provocada por una vía de agua.

En la comunicación enviada por Salvamento Marítimo pasadas las 9:00 horas de este jueves se indica que la zona donde el pesquero quedó a la deriva presenta olas de hasta 9 metros, lo que impide la intervención del remolcador Alonso de Chaves, que permanecerá a la espera de que amaine el temporal.

Según la misma fuente, se prevé que el temporal remita en unas 24 horas.

También está previsto realizar un vuelo de reconocimiento por parte de Salvamento Marítimo, en cuanto las condiciones meteorológicas lo permitan, para verificar si el pesquero se ha hundido.

La tripulación del Itoitz la componían siete personas que fueron evacuadas por el pesquero Abra de Muxía que estaba en la zona. El helicóptero de Salvamento Marítimo Helimer 402 los trasladó a A Coruña.