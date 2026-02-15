Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El mal tiempo impide que el avión de Salvamento que busca al 'Itoitz' salga este domingo

Ep
15/02/2026 11:41
Helicóptero de Salvamento marítimo
Helicóptero de Salvamento marítimo
Agencias
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Las condiciones meteorológicas han impedido que el avión de Salvamento Marítimo encargado de buscar al 'Itoitz', que permanecía a la deriva en el mar Cantábrico, realice un nuevo vuelo de reconocimiento este domingo, por lo que su posible salida volverá a evaluarse el lunes.

Después de que el sábado regresase a su base sin resultados, estaba previsto que este vehículo aéreo --con base en Fisterra (A Coruña-- volviese a salir esta mañana para continuar con su exploración de la parte asturiana del mar donde se registró su señal por última vez.

Sin embargo, fuentes del servicio de seguridad marítima han indicado a Europa Press que el avión ha informado de que las condiciones meteorológicas no son favorables actualmente. De esta forma, queda pospuesta a mañana una nueva búsqueda, que también estará condicionada por el tiempo.

Incidente y pérdida de señal

El incidente se produjo sobre las 10.50 horas del pasado lunes, cuando el Centro de Salvamento Marítimo de A Coruña recibió una llamada a través del canal 16 de VHF del pesquero 'Abra de Muxía'. En la comunicación, el pesquero detalló que acababa de rescatar a los siete tripulantes del 'Itoitz', que se encontraba muy escorado a unas 30 millas al norte de A Coruña.

Este jueves, Salvamento registró la pérdida de la señal del sistema de identificación automática (AIS) del 'Itoitz' y señalaba que la posición "más probable" del pesquero es que se sitúa "aproximadamente a 65 millas al noroeste del Cabo Peñas", en Asturias.

Además, estas mismas fuentes explicaban que durante la noche se registró la activación de la señal de la radiobaliza del buque.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Feria Paiosaco este domingo

Las ferias de Paiosaco, Baio y Cee, espejos de la huerta local
Redacción
Iván Andrade y Maruxa Suárez posan en el nuevo photocall

Carballo estrena un mural vegetal para las fotos de boda
Redacción
Voluntarios este sábado en la playa do Lago de Camariñas

Los temporales evidencian el problema de los residuos en el mar
EFE
Xiria-Chantada

El Basket Xiria sigue intratable en el Vila de Noia
Redacción