Diario de Ferrol

El PSOE muxián critica al gobierno por destinar una subvención a la compra de un vehículo de alta gama

Señala el PSOE que este tipo de acciones marcan las diferencias entre equipos de gobierno y sus prioridades

Redacción
15/02/2026 23:47
Visita de Belén do Campo a Muxía
Vehículo eléctrico de Muxía
Cedida
Los socialistas de Muxía lamentan a través de un comunicado que “la prioridad del gobierno de la moción de censura” sea la compra de un vehículo eléctrico de alta gama, como el adquirido con 57.000 euros en el marco del Fondo de Compensación Ambiental de la Xunta. 

El PSOE habla de malgasto de recursos públicos al criticar que se dediquen recursos económicos de una “de las pocas subvenciones con amplias posibilidades de objetivos” a algo tan “poco ético, estético y funcional” como la compra de un coche de alta gama sin funciones específicas. 

El portavoz socialista, Iago Toba, recuerda que cuando él estuvo al frente del gobierno esta línea de ayudas se destinó a la adquisición de elementos de gran utilidad como un camión de recogida de punto limpio y plásticos agrícolas, una pala retroexcavadora u obras como la renovación del entorno de la fuente da Virxe do Espiño en Trasufre o la reconstrucción integral del acceso a As Caldeiras do Castro. 

Señala el PSOE que este tipo de acciones marcan las diferencias entre equipos de gobierno y sus prioridades. “Unos pensamos en los vecinos y en como mejorar el rural y otros piensan en comprar vehículos eléctricos de alta gama, cuando en todo el municipio no existe ni un punto público de recarga de este tipo de vehículos y donde existen núcleos donde son frecuentes las averías durante semanas del propio alumbrado público o telecomunicaciones básicas como Internet o telefonía”, apunta el portavoz socialista, Iago Toba. 

