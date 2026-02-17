Mi cuenta

Muxia

Los nacionalistas de Muxía abogan por mejorar el servicio de TDT, telefonía e internet

La portavoz de la formación también demanda mejoras para el repetidor de televisión de O Seixo

Redacción
17/02/2026 21:43
Merce Barrientos, portavoz del BNG de Muxía
Cedida
Los nacionalistas muxianos critican que el Concello de Muxía no se adhiriese el pasado año al programa de Amtega destinado a mejorar la cobertura de telefonía móvil en zonas aisladas, ni tampoco informase a ese organismo de los problemas de cobertura existentes el municipio. 

Por ello, instan al gobierno municipal a tomar ahora cartas en el asunto a fin de solventar de una vez los problemas de cobertura telefónica y de internet. 

La portavoz de la formación, Merce Barrientos, recuerda que su grupo ya llevó a pleno en 2025 una moción instando a contactar con Amtega y a realizar los trámites oportunos para instalar en terrenos municipales antenas de telefonía. 

Barrientos también reclama que se acometan “dunha vez” las mejoras necesarias en el repetidor de televisión de O Seixo, que da señal a lo hogares de la parroquia de Frixe, en donde sigue habiendo zonas de sombra, especialmente en el lugar de A Grixa.

