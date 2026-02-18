El PSOE de Muxía exige soluciones a los cortes de servicio móvil

Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía Cedida

El grupo municipal socialista ha denunciado averías continuas en el servicio de varias compañías de telecomunicaciones, que en algunos casos se prolongan durante semanas.

Los afectados aseguran que, pese a haber comunicado las incidencias al Concello, no se ha adoptado ninguna medida efectiva para solucionarlas.

Ante esta situación, el grupo está elaborando una reclamación colectiva contra las compañías, que también se trasladará a Consumo.El objetivo es restablecer el servicio con normalidad y ofrecer asesoramiento a los vecinos que se unan al procedimiento.

“Os cinco concelleiros socialistas poñemonos a disposición dos afectados para axudarlles nas súas demandas e asesoralos no procedemento de solución e reclamación do servizo. Elaboraremos unha acción coordinada que repercuta no reestablecemento total dos servizos”, expresó el portavoz socialista, Iago Toba.

El grupo recuerda que, en la era digital actual, las administraciones exigen la gestión de la mayoría de los servicios online, por lo que no puede permitirse que los problemas persistan sin solución.

Asimismo, exigen que las compañías garanticen la misma calidad de servicio para toda la clientela, sin diferenciar entre áreas urbanas o rurales