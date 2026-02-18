Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Muxia

El PSOE de Muxía exige soluciones a los cortes de servicio móvil

El grupo está elaborando una reclamación colectiva contra las compañías, que también se trasladará a Consumo

Redacción
18/02/2026 21:31
Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía
Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

El grupo municipal socialista ha denunciado averías continuas en el servicio de varias compañías de telecomunicaciones, que en algunos casos se prolongan durante semanas. 

Los afectados aseguran que, pese a haber comunicado las incidencias al Concello, no se ha adoptado ninguna medida efectiva para solucionarlas. 

Ante esta situación, el grupo está elaborando una reclamación colectiva contra las compañías, que también se trasladará a Consumo.El objetivo es restablecer el servicio con normalidad y ofrecer asesoramiento a los vecinos que se unan al procedimiento. 

“Os cinco concelleiros socialistas poñemonos a disposición dos afectados para axudarlles nas súas demandas e asesoralos no procedemento de solución e reclamación do servizo. Elaboraremos unha acción coordinada que repercuta no reestablecemento total dos servizos”, expresó el portavoz socialista, Iago Toba.

El grupo recuerda que, en la era digital actual, las administraciones exigen la gestión de la mayoría de los servicios online, por lo que no puede permitirse que los problemas persistan sin solución.

Asimismo, exigen que las compañías garanticen la misma calidad de servicio para toda la clientela, sin diferenciar entre áreas urbanas o rurales

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Iago Toba (c.) con los otros concejales del PSOE de Muxía

El PSOE de Muxía exige soluciones a los cortes de servicio móvil
Redacción
Merce Barrientos, portavoz del BNG de Muxía

Los nacionalistas de Muxía abogan por mejorar el servicio de TDT, telefonía e internet
Redacción
Vehículo comprado por el Concello de Muxía

El PSOE de Muxía critica al gobierno por destinar una subvención a comprar un vehículo de alta gama
Redacción
Visita de Belén do Campo a Muxía

El PSOE muxián critica al gobierno por destinar una subvención a la compra de un vehículo de alta gama
Redacción