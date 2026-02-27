El director xeral de Gandaría destaca en Muxía el liderazgo de Galicia en el sector lácteo nacional

El director xeral, José Balseiros, en las jornadas de Muxía | cedida

El director xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, José Balseiros, participó este viernes en la jornada técnica ‘A granxa do futuro, xa é presente’, organizada por GEA y Bioprana y celebrada en la Gandaría Pastora, en Muxía.

Durante el encuentro, el director xeral destacó el liderazgo de Galicia en el sector primario a nivel nacional, ya que en la comunidad se produce el 42% del leche nacional y ocupa la novena posición de Europa.

Además, subrayó que en Galicia se transforma el 75 % de la materia prima que se produce. Balseiros también hizo referencia a las diferentes líneas de ayudas de la Xunta, como los incentivos para favorecer la incorporación de jóvenes al agro o los planes de mejora.

En este sentido, recordó las ayudas “para o fomento da utilización de instalacións e equipamentos en común e o uso de maquinaria en réxime asociativo”, que facilitan la introducción de nuevas tecnologías en las explotaciones.

La jornada contó con una programación completa que incluyó conferencias sobre el sector lácteo, con especial atención a la transformación, la resiliencia frente al cambio climático y la descarbonización.

También se abordaron cuestiones relacionadas con la robotización al servicio de los ganaderos, y se celebró una mesa redonda sobre el presente y el futuro del sector, con la participación de profesionales especializados.