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Muxia

El cámping Lago Mar de Muxía abre la temporada con música, talleres y actividades al aire libre

Conciertos, arte, rutas naturales y actividades de bienestar para toda la familia

Redacción
17/03/2026 20:42
El cámping muxián | cedida
El cámping muxián | cedida
Varodron
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El cámping Lago Mar de Muxía reabrirá el viernes 27 de marzo dando la bienvenida a la temporada 2026 con una fiesta inaugural con foliada libre y pinchos para los asistentes. 

Además, presenta su programación cultural para marzo y abril, que incluye conciertos, talleres, actividades en la naturaleza, charlas en vivo y el Retiro Reconectar. 

Situado a los pies de la playa de Lago, el camping ofrece alojamientos con todas las comodidades: bungalows, mobile homes y parcelas para tiendas de campaña, furgonetas o autocaravanas, así como restaurante, bar con terraza, piscina, pista de tenis y acceso directo a la playa. 

Está gestionado por la cooperativa Horta Creativa, que combina un ambiente familiar y agradable donde pasar unos días tranquilos en el medio de naturaleza, además de poder disfrutar de eventos y actividades, también con una agenda cultural abierta a la ciudadanía.

La música volverá a ser protagonista, con actuaciones de Bigblack Rhino (17 de abril), Mabel Flores (2 de abril), Coídos (5 de abril), Salitre (10 de abril) y Lontras, todas con entrada inversa y estilos que van del soul y blues al pop alternativo y psicodélico. 

También se celebrarán talleres de modelado en barro con María Barca (14 de abril) y de dibujo a lápiz con Laura Romero (25 de abril), donde los participantes podrán aprender técnicas creativas.

Entre las actividades en la naturaleza destacan la ruta interpretativa del Camino de los Faros (2 de abril) y la jornada sobre plantas silvestres comestibles (18 de abril), que incluyen showcooking y degustación. 

No faltarán yoga y brunch, charlas en directo del podcast Antonte e Pasadomañá, la exposición de ilustraciones de la Agpi y el Retiro Reconectar con Rocío Cervino, centrado en bienestar, meditación y tiempo de ocio junto al mar, con alojamiento, comidas y actividades incluidas. 

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