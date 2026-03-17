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Muxia

Portos renovará el pavimento del pantalán pesquero de Muxía para mejorar su seguridad

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó este martes en el propio puerto muxián los detalles de esta intervención

Redacción
17/03/2026 20:20
Villaverde en el puerto de Muxía este martes
Villaverde en el puerto de Muxía este martes
Cedida
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La Xunta acometerá la renovación del pavimento del pantalán pesquero del puerto de Muxía con el objetivo de mejorar la seguridad y reforzar la resistencia de las instalaciones frente a las condiciones meteorológicas adversas. La actuación forma parte de un contrato global impulsado por Portos de Galicia que afecta a una decena de puertos autonómicos y que actualmente se encuentra en fase de licitación por un importe total de 640.000 euros. 

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, presentó este martes en el propio puerto muxián los detalles de esta intervención, acompañada por el presidente de Portos de Galicia, José Antonio Álvarez. Durante su visita explicó que los trabajos permitirán sustituir los elementos más deteriorados de las estructuras flotantes por materiales más duraderos y adaptados al entorno marítimo.

 En el caso concreto de Muxía, la actuación contará con una inversión de alrededor de 20.000 euros y se centrará en las instalaciones destinadas a la flota profesional, correspondientes a la denominada tercera lista. Los trabajos afectarán tanto al tramo inicial de la pasarela como al pantalán y a un total de 14 fingers, estructuras clave para el amarre de las embarcaciones. 

Las obras consistirán en el desmontaje del actual pavimento de madera, formado por tablas y durmientes que presentan desgaste debido a la exposición continuada al mar y a las inclemencias del tiempo. Estos elementos serán sustituidos por un nuevo pavimento tecnológico diseñado para ofrecer mayor resistencia, durabilidad y mejores condiciones de uso. Con esta intervención, Portos de Galicia busca mejorar el tránsito de los profesionales del mar en las instalaciones, reduciendo el riesgo de resbalones y accidentes derivados del deterioro de los materiales. 

La renovación permitirá además adaptar las infraestructuras a las exigencias de un entorno especialmente expuesto al viento, la humedad y la salinidad. El contrato en el que se enmarca esta actuación incluye también intervenciones similares en otros puertos gallegos como Lorbé, Muros, A Barquiña, Ribeira, A Pobra do Caramiñal, Carril, Vilanova de Arousa, O Grove y Baiona. 

El plazo de ejecución previsto para el conjunto de las obras es de siete meses. Durante el desarrollo de los trabajos en Muxía se garantizará en todo momento el acceso de los usuarios a sus embarcaciones, adoptando las medidas necesarias para compatibilizar la actividad portuaria con la ejecución de la obra.

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