El PSOE muxián critica que una empresa de reformas se encargue de los programas de conciliación

Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía EC

Los socialistas de Muxía denuncian que una empresa de limpieza y reformas de obra es la que se encarga de gestionar los programas de conciliación del Concello de Muxía, lo que repercute, afirman, en la calidad del servicio.

“Os plans de conciliación seguen a línea decadente que se iniciou co goberno da moción de censura, tanto en calidade como en número de usuarios”, dice el portavoz de la formación, Iago Toba, a la vez que asegura haber recibido quejas de las familias que venían recurriendo a dicho servicio.

“Se non fose porque é certo, parecería unha broma que os campamentos de conciliación lles custen as familias preto de 300 euros por neno, non sexan flexibles en horario e, sobre todo, que fosen adxudicados pola área de igualdade a unha empresa de limpezas e reformas de obra. Todo un despropósito”, añade Toba.

El socialista critica asimismo que en la última convocatoria, la de carnaval, el campamento de conciliación contase con tan solo 7 usuarios, cifra que califica de “mínimo histórico”, apuntando que cuando ellos gobernaban había más de 35 usuarios.

Por todo ello, pide que se vuelva al modelo organizativo de la etapa de la edil socialista Olalla Benlloch.