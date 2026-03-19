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Muxia

Mar de Fábula convoca para este sábado una jornada de limpieza en el Coído de Touriñán

La iniciativa se llevará a cabo en colaboración con el Concello de Muxía que prestará apoyo logístico

Manuel Froxán Rial
19/03/2026 22:34
Voluntarios que participaron en la jornada de limpieza de la playa de Nemiña
Voluntarios que participaron en la jornada de limpieza de la playa de Nemiña
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La asociación Mar de Fábula, en colaboración con el Concello de Muxía, va a llevar a cabo este sábado una jornada de limpieza en el Coído de Touriñán. 

La entidad anima a todas las personas interesadas en la conservación del medio marino a participar en la iniciativa, a la vez que agradece el apoyo logístico brindado por el propio Concello de Muxía. 

Como punto de encuentro, a las 11.00 horas, se fija la entrada del coído en su parte alta (coordenadas: 43º02’36’’N y 9º17’05.0W), pidiendo a los voluntarios interesados que aparquen sus vehículos en esa zona en vez de acceder con ellos a la costa. 

Al objeto de tramitar el correspondiente seguro que cubra cualquier percance, se informa asimismo que las personas interesadas deben de anotarse antes de las 20.00 horas de este viernes, remitiendo los datos personales (nombre y apellidos y DNI) por correo electrónico a la dirección info@mardefabula.gal, o bien llamando al número de teléfono 660 242 118. 

El material necesario para realizar la limpieza será aportado por el propio colectivo ambiental. 

La limpieza de mañana en Touriñán seguirá a la que el pasado sábado realizó Mar de Fábula en otro arenal muxián como el de Nemiña, concretamente su zona norte, de donde acabaron retirándose casi 800 kilos de desechos, además de constatarse la presencia de una ingente cantidad de microplásticos, que no pudieron ser retirados por falta de medios adecuados. 

“Non é o noso lixo, pero sí o noso planeta”, es el lema escogido por la entidad para este nueva campaña de limpieza en distintos enclaves del litoral de la Costa da Morte.

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