El PSOE de Muxía denuncia la supresión de las ayudas municipales por nacimiento

Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía EC

El grupo municipal socialista de Muxía ha denunciado la eliminación de las ayudas por nacimiento desde la llegada al gobierno de Javier Sar tras la moción de censura de 2024. Según los socialistas, desde entonces no se ha concedido ninguna de estas ayudas, que consistían en un pago único de 1.000 euros por hijo.

El portavoz socialista, Iago Toba, asegura que las familias que solicitaron estas ayudas en 2025 y 2026 no han recibido ni los pagos ni información sobre el estado de sus expedientes. Además, señalan que en el departamento de Servicios Sociales no están disponibles los formularios para solicitar la ayuda y que tampoco se ofrece información clara sobre su situación.

Toba critica que el actual gobierno local está “acabando coas políticas de apoio ás familias con recortes en servizos e atrasos nas axudas sociais”, y añade que “o que si aumentan son os gastos en festíns, lupandas e bailes”. El PSOE considera esta situación “inadmisible” y anuncia que iniciará acciones para exigir la reactivación de estas ayudas y el pago a las familias afectadas a las que ofrecerá asesoramiento.