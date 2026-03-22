Dos empresas optan a restaurar el Santuario de A Barca de Muxía

Romería de A Barca de Muxía archivo

La licitación de la segunda fase de las obras de restauración del Santuario da Virxe da Barca en Muxía avanza hacia su adjudicación. Dos empresas, una de Culleredo y otra de A Coruña, optan a ejecutar la actuación, aunque por el momento solo una de ellas ha sido admitida, porque la otra tuvo que subsanar documentación.

Las ofertas económicas ya se conocen, siendo la más beneficiosa de ellas por 343.653 euros, cinco mil euros por debajo que la oferta presentada por la otra competidora, aunque no habrá propuesta de adjudicación hasta que se tome una decisión sobre la documentación subsanada. La ejecución de las obras se extenderá a lo largo de nueve meses, por lo que, como se informó en su momento, este año la Romería da Barca se celebrará con el santuario en plena restauración.

Estos trabajos son la segunda fase del plan de restauración del Santuario de A Barca que comenzó hace ya doce años a raíz del incendio que destrozó la cubierta. Según el proyecto de esta segunda fase, los muros y la cantería exterior se encuentran en un estado general “regular”: no se observan grietas ni desplomes que comprometan la estabilidad, pero sí múltiples patologías asociadas a la humedad, la salinidad y a intervenciones anteriores con materiales poco compatibles.

En las fachadas, especialmente en los zócalos y zonas más expuestas al viento del sur, se detectan manchas de humedad, presencia de sales y procesos de disgregación superficial del granito. La piedra presenta en puntos concretos fenómenos de arenización y pérdida de cohesión, derivados de la acción combinada de la lluvia, la radiación solar y los ciclos de humedad-sequedad propios del litoral. Además, la memoria recoge la existencia de juntas abiertas y morteros de cemento aplicados en intervenciones pasadas que han favorecido la acumulación de humedad en lugar de permitir la transpiración natural del muro.

La actuación prevista en el exterior se centrará en la eliminación de esos morteros inadecuados y en la sustitución por materiales compatibles con la fábrica original. Se procederá al picado manual de los rejuntados rígidos, a la limpieza de las juntas y a su posterior relleno con morteros de cal de características similares a los tradicionales, que permitan la correcta evacuación de la humedad. En las zonas con disgregación granular se aplicarán tratamientos de consolidación de la piedra, con productos específicos que refuercen la cohesión sin alterar su aspecto ni su capacidad de transpiración.

También se prevé la limpieza superficial de paramentos mediante métodos no agresivos, eliminando sales, depósitos biológicos y restos de intervenciones previas. En el interior del santuario, aunque las bóvedas no presentan daños estructurales, el estado de los revestimientos es más preocupante. La memoria detalla desprendimientos generalizados en los enfoscados, especialmente en la nave principal, el crucero y la sacristía. La intervención realizada tras el incendio de 2013 incorporó morteros de cemento blanco que, con el tiempo, han demostrado ser poco adecuados en un edificio sometido a humedad constante.

La cristalización de sales y la falta de transpiración han provocado el levantamiento de las capas de acabado y la aparición de manchas persistentes. Para arreglarlo, la obra contemplará la retirada de los revestimientos deteriorados hasta alcanzar la capa soporte estable.

Una vez saneadas las superficies, se aplicarán nuevos morteros de cal hidráulica natural, compatibles con el soporte pétreo y capaces de regular la humedad interior. El proyecto incluye la recuperación de acabados con técnicas tradicionales, respetando la textura y el carácter del templo. En las zonas afectadas por restos de hollín del incendio se realizarán limpiezas específicas para eliminar depósitos sin dañar la piedra vista.

Otro frente de intervención serán las filtraciones detectadas en el entorno de las ventanas, especialmente en las orientadas al sur. Aunque la cubierta fue renovada en la fase anterior y se encuentra en buen estado, la memoria advierte de entradas puntuales de agua a través de huecos y carpinterías. Se revisarán los encuentros entre marcos y fábrica, se mejorará el sellado y se sustituirán elementos deteriorados para evitar nuevas filtraciones.

Durante la ejecución, una vez instalados los andamios, se evaluará en detalle el origen exacto de estas entradas de agua para aplicar soluciones definitivas. Las carpinterías de madera, en general en buen estado, serán objeto de labores de mantenimiento, con especial atención a los herrajes metálicos. En la puerta principal se actuará sobre las piezas afectadas por la oxidación, limpiando y protegiendo los elementos metálicos y reparando los daños en la madera asociados a la corrosión. También se intervendrá en escalerillas y elementos auxiliares que presentan deterioros por uso y exposición a la humedad.

El proyecto no contempla trabajos en la cubierta ni en el forjado, que se consideran en buen estado tras las actuaciones anteriores, pero sí incluye una revisión integral del comportamiento higrotérmico del edificio, con el objetivo de mejorar su capacidad de respuesta frente a la humedad ambiental.