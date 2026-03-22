Salvemos Cabana solicita la declaración de impacto ambiental negativa para el parque eólico Rego do Lobo

Rana iberica Cedida

La asociación Salvemos Cabana ha instado formalmente a la Xunta de Galicia a emitir una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) negativa para el proyecto eólico Rego do Lobo, promovido por la empresa EDP Renovables.

La entidad fundamenta su petición en la incompatibilidad técnica del parque con la preservación de la biodiversidad en la Costa da Morte, tras analizar la documentación sometida a consultas y realizar comprobaciones sobre el terreno que confirman la presencia de fauna bajo estrictos niveles de protección legal.

El proyecto eólico contempla la instalación de aerogeneradores de grandes dimensiones, con una altura de hasta 200 metros en punta de pala, en una poligonal que afecta a Muxía, Cee y Dumbría. Según la organización ambientalista, las labores de construcción y la posterior explotación de la central energética suponen una amenaza crítica para diversas especies, destacando especialmente el hallazgo del caracol de Quimper. Este invertebrado está catalogado oficialmente como en peligro de extición por el Catálogo Gallego de Especies Amenazadas, y su supervivencia se vería comprometida por los movimientos de tierra y la alteración de su hábitat específico.

La problemática de la fauna aérea constituye otro de los pilares de las alegaciones de Salvemos Cabana. El estudio técnico de la zona ratifica la presencia de siete especies de murciélagos, de las cuales tres presentan un estado de conservación vulnerable a nivel estatal o autonómico: el murciélago de cueva, el murciélago grande de herradura y el murciélago pequeño de herradura.

La asociación advierte sobre el fenómeno del barotrauma, un efecto letal causado por las variaciones de presión atmosférica en el entorno de las palas en movimiento que provoca el colapso interno de los quirópteros sin necesidad de impacto directo. Asimismo, el informe destaca la afección a la población de lobo ibérico. El parque proyectado se sitúa íntegramente en una “Zona 1” del Plan de Gestión del Lobo en Galicia, considerada de alta densidad. Las labores de seguimiento mediante fototrampeo registraron 25 capturas independientes de ejemplares en un año, lo que demuestra que el área no es un simple lugar de paso, sino un territorio de refugio y actividad estable.

La entidad subraya que el ruido y el tráfico de maquinaria pesada podrían derivar en el abandono de las zonas de cría por parte de una especie recientemente incluida como “vulnerable” en la Lista Roja de la UICN. A estos riesgos se suma la posible presencia de anfibios protegidos como la rana patilarga y la salamandra rabilarga, ambas con estatus de vulnerabilidad en los catálogos oficiales.

Salvemos Cabana sostiene que la viabilidad del parque es nula si se tienen en cuenta los efectos sinérgicos con otras instalaciones cercanas. Por ello, la asociación ha anunciado que pondrá a disposición del público un modelo de alegaciones ambientales a partir del próximo 10 de abril para que la ciudadanía pueda presentarlas ante la Xunta.