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Muxia

El PSOE denunciará al gobierno de Muxía si no recupera las ayudas por nacimiento eliminadas

El portavoz del grupo, Iago Toba, asegura que la concejalía encargada está, de facto, vacante desde hace tiempo

Manuel Froxán Rial
26/03/2026 23:02
Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía
Iago Toba, portavos del grupo socialista de Muxía
EC
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Después de que hace unos días el PSOE muxián acusase al bipartito municipal de no tramitar ni una sola ayuda por nacimiento cuya cuantía es de 1.000 euros, desde que asumieron el poder tras la moción de censura, el portavoz de la formación, Iago Toba, dio un paso más al anunciar que de no reactivarse la concesión de estas ayudas de manera inmediata, los socialistas denunciarán al ejecutivo local “polas irregularidades na xestión das axudas que priva ás familias dun dereito que lle corresponde”. 

El portavoz del grupo opositor habla de un gobierno con “falta de liderazgo, crisis internas e decadencia funcional que afecta ao día a día dos muxiáns e muxianas pois, de feito, a concellería da que depende esta axuda está sen concelleira (Sofía López, do PP), ao mando, ausente desde fai meses sen que exista relevo”. 

Por ello, Iago Toba advierte de que su grupo va a estar muy atento a la reacción del ejecutivo local, a la vez que se reafirma en su decisión de tratar de evitar que el gobierno elimine de manera definitiva la ayuda en cuestión

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