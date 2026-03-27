El PP de Muxía denuncia los insultos de Iago Toba a una concejala popular que está de baja
Vilela critica que el portavoz socialista utilice la enfermedad de la concejala como arma política y apunta al silencio del Psoe provincial y gallego
Sandra Vilela, del PP de Muxía, denunció las reiteradas faltas de respeto del portavoz del PSOE local, Iago Toba, hacia la concejala de Política Social, actualmente de baja médica, y afirmó que “inadmisible que en pleno século XXI haxa responsables públicos que sigan facendo política desde o insulto, o desprezo e a deshumanización”.
Vilela recordó que “non estamos ante un feito puntual, senón ante unha actitude reiterada no tempo. O señor Toba chegou a referirse á nosa compañeira dicindo literalmente que ‘está pallá’” y criticó que “lonxe de pedir desculpas ou amosar un mínimo de humanidade, o portavoz socialista segue insistindo en utilizar a enfermidade dunha persoa como arma política”.
La dirigente popular advirtió que “actitudes como estas son as que perpetúan o estigma arredor da saúde mental” y señaló que el PSOE provincial e galego “gardan silencio e se converten en cómplices destas actitudes”. “Estamos ante un portavoz ao que lle vale todo: mentir, manipular e incluso atacar a persoas que están pasando por unha situación de saúde complicada. Ese é o nivel político que representa”, concluyó.