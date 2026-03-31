El PSOE de Muxía habla de “caos” en limpiezas y mantenimientos en plena Semana Santa
El portavoz del grupo, Iago Toba, acusa al bipartito local de practicar "o pasotismo deixando a Muxía nunha situación comprometida e xogando co prestixio do pobo”
Los socialistas de Muxía vuelven a la carga contra el gobierno de IxM y PP al que acusan de un “caos en limpezas e mantemento” en plena Semana Santa y en la antesala del verano, una época en la que se mueve “miles de euros no municipio”.
Desde el PSOE acusan al “goberno da moción de censura” de no interesarse por el ornato público ni por los mantenimientos y de apostar por “gastos en festas e lupandas de forma reiterada e descontrolada”.
Afirman haber recogido numerosas quejas al respecto de vecinos y comerciantes, tanto del núcleo urbano como de zonas rurales toda vez que los recursos turísticos, paisajísticos, culturales y patrimoniales “presentan un estado lamentable”.
Hablan así de “áreas recreativas completamente abandonadas, maleza por todos os núcleos rurais, espazos de interese turístico sen ningún tipo de mantemento, paseos incomunicados por imposibilidade de acceso e incluso rúa cheas de lixo acumulado durante semanas”.
Para el portavoz de la formación, Iago Toba, el bipartito lejos de corregir esta situación “practica o pasotismo deixando a Muxía nunha situación comprometida e xogando co prestixio do pobo”