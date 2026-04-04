El Foro Económico de Galicia analizará en Muxía los incendios y la minería

Los participantes en el Foro Economico de Galicia celebrado el año pasado en Muxía Cedida

Muxía volverá a convertirse la próxima semana en punto de encuentro para el análisis económico y político con la celebración de la XV Reunión Anual del Foro Económico de Galicia. El encuentro, que tendrá lugar los días 9 y 10 de abril en el Parador de la Costa da Morte, reunirá a representantes institucionales, expertos universitarios, directivos empresariales y analistas para abordar algunos de los grandes debates de actualidad.

La edición de este año pondrá sobre la mesa asuntos de especial relevancia para Galicia, como las causas de los incendios forestales, los retos y oportunidades de la minería, la financiación autonómica y el impacto de la situación geopolítica internacional sobre la economía. El director del Foro Económico de Galicia, Santiago Lago, subraya que este tipo de espacios de reflexión “son cada vez más necesarios” en un contexto marcado por la incertidumbre global y la complejidad de los desafíos actuales.

La reunión arrancará el jueves 9 con el acto inaugural a cargo del presidente del Foro, Víctor Nogueira, junto al propio Santiago Lago y la gerente del organismo, Lucía Ferreira. A continuación se abrirá el programa con una mesa centrada en economía global, cadenas de valor y geoestrategia, en la que participarán Francisco Carballo, María Bastida, Fernando González Laxe y María Montalvo Freire.

Uno de los bloques que previsiblemente despertará mayor interés será el dedicado a la minería en Galicia, con la presencia de representantes empresariales y voces críticas del ámbito ambiental y académico. En esa mesa intervendrán Emilio Bruquetas, Alberto Lavandeira, José Manuel Saldaña Oliete y Manuel Soto Castiñeira.

La jornada del jueves se completará con un debate centrado en los incendios forestales y en cómo abordar sus causas estructurales y mitigar sus efectos. Participarán especialistas como Edelmiro López, Juan Picos, Nuria Rodríguez Arias y Fantina Tedim.

Ya el viernes, el encuentro se reanudará con una sesión sobre la coyuntura económica española y su comportamiento ante los actuales desafíos globales, con las intervenciones de Luiz de Mello, director de estudios de país de la OCDE, y Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. La clausura del Foro Económico llegará con una mesa sobre financiación autonómica, un debate especialmente sensible en el actual contexto político y territorial. En ella participarán el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, junto a María Cadaval, Santiago Lago y Xoaquín Fernández Leiceaga.