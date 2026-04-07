Una empresa coruñesa restaurará el Santuario de A Barca de Muxía

Santuario de A Barca durante la romería archivo

La empresa coruñesa Aquablue Sistemas Constructivos será la encargada de la segunda fase de los trabajos de restauración del Santuario de A Barca de Muxía. A principios de mes la mesa de contratación hizo la propuesta de adjudicación del contrato por un importe de 415.820 euros, que fue la oferta económica más ventajosa.

Además, según la valoración de los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, la empresa presentó la mejor propuesta técnica, superando por mucho a la otra licitadora que se presentó al concurso. La ejecución de las obras se extenderá a lo largo de nueve meses, por lo que este año la Romería da Barca se celebrará con el santuario en plena restauración.

Estos trabajos son la segunda fase del plan de restauración del Santuario de A Barca que comenzó hace ya doce años a raíz del incendio que destrozó la cubierta. Según el proyecto de esta segunda fase, los muros y la cantería exterior se encuentran en un estado general “regular”: no se observan grietas ni desplomes que comprometan la estabilidad, pero sí múltiples patologías asociadas a la humedad, la salinidad y a intervenciones anteriores con materiales poco compatibles.

En las fachadas, especialmente en los zócalos y zonas más expuestas al viento del sur, se detectan manchas de humedad, presencia de sales y procesos de disgregación superficial del granito. La piedra presenta en puntos concretos fenómenos de arenización y pérdida de cohesión, derivados de la acción combinada de la lluvia, la radiación solar y los ciclos de humedad-sequedad propios del litoral. Además, la memoria recoge la existencia de juntas abiertas y morteros de cemento aplicados en intervenciones pasadas que han favorecido la acumulación de humedad en lugar de permitir la transpiración natural del muro.

La actuación prevista en el exterior se centrará en la eliminación de esos morteros inadecuados y en la sustitución por materiales compatibles con la fábrica original. Se procederá al picado manual de los rejuntados rígidos, a la limpieza de las juntas y a su posterior relleno con morteros de cal de características similares a los tradicionales, que permitan la correcta evacuación de la humedad. En las zonas con disgregación granular se aplicarán tratamientos de consolidación de la piedra, con productos específicos que refuercen la cohesión sin alterar su aspecto ni su capacidad de transpiración.

También se prevé la limpieza superficial de paramentos mediante métodos no agresivos, eliminando sales, depósitos biológicos y restos de intervenciones previas. En el interior del santuario, aunque las bóvedas no presentan daños estructurales, el estado de los revestimientos es más preocupante. La memoria detalla desprendimientos generalizados en los enfoscados, especialmente en la nave principal, el crucero y la sacristía. La intervención realizada tras el incendio de 2013 incorporó morteros de cemento blanco que, con el tiempo, han demostrado ser poco adecuados en un edificio sometido a humedad constante.

La cristalización de sales y la falta de transpiración han provocado el levantamiento de las capas de acabado y la aparición de manchas persistentes. Para arreglarlo, la obra contemplará la retirada de los revestimientos deteriorados hasta alcanzar la capa soporte estable. Una vez saneadas las superficies, se aplicarán nuevos morteros de cal hidráulica natural, compatibles con el soporte pétreo y capaces de regular la humedad interior. El proyecto incluye la recuperación de acabados con técnicas tradicionales, respetando la textura y el carácter del templo.

En las zonas afectadas por restos de hollín del incendio se realizarán limpiezas específicas para eliminar depósitos sin dañar la piedra vista. Otro frente de intervención serán las filtraciones detectadas en el entorno de las ventanas, especialmente en las orientadas al sur. Aunque la cubierta fue renovada en la fase anterior y se encuentra en buen estado, la memoria advierte de entradas puntuales de agua a través de huecos y carpinterías. Se revisarán los encuentros entre marcos y fábrica, se mejorará el sellado y se sustituirán elementos deteriorados para evitar nuevas filtraciones.