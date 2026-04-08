Más de 70 personas participarán en el Parador de Muxía en la 15ª reunión anual del Foro Económico de Galicia

El foro económico celebrado el pasado año Archivo

El Parador de Muxía volverá a convertirse desde este jueves en uno de los focos del debate económico y territorial de Galicia con la celebración de la XV Reunión Anual del Foro Económico de Galicia, que reunirá a más de 70 participantes entre expertos, representantes institucionales, empresas, universidades y periodistas.

La cita abordará algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad gallega e internacional, con una agenda centrada en los incendios forestales, la minería, la financiación autonómica, el contexto geopolítico y los desafíos económicos globales. El encuentro arrancará este jueves con una recepción e inauguración a cargo del presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; su director, Santiago Lago Peñas; y la gerente de la entidad, Lucía Ferreira.

La primera mesa de debate estará dedicada a la economía global y a la influencia de la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía en las cadenas de valor. En ella participarán Francisco Carballo, de la Universidade do Minho; María Bastida, de la Universidade de Santiago; Fernando González Laxe, de la Universidade da Coruña; y María Montalvo Freire, de Megasa.

La sesión será moderada por la periodista Lara Graña. A continuación se analizará la situación de la minería en Galicia, con una mesa que reunirá a Emilio Bruquetas, de Recursos de Galicia; Alberto Lavandeira, de Atalaya Mining; José Manuel Saldaña Oliete, de SAMCA; y Manuel Soto Castiñeira, de ADEGA y la Universidade da Coruña. Moderará la periodista Fernanda Tabares.

La jornada del jueves por la tarde se cerrará con un debate sobre incendios forestales y las estrategias para abordar sus causas y mitigar sus efectos. En este bloque intervendrán Edelmiro López, de la Universidade de Santiago; Juan Picos, de la Universidade de Vigo; Nuria Rodríguez Arias, de LugoMadera; y Fantina Tedim, de la Universidade do Porto, con moderación de Verónica Núñez.

Ya el viernes, el foco se desplazará a la coyuntura económica española e internacional con una conversación entre Luiz de Mello, director de estudios de país de la OCDE, y Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. La presentación correrá a cargo de Marta Fernández Currás. La última mesa estará dedicada a la financiación autonómica, uno de los debates con mayor recorrido político e institucional. En ella participarán María Cadaval, Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga, todos vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela, en una sesión moderada por el periodista Julián Rodríguez.