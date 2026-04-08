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Muxia

Más de 70 personas participarán en el Parador de Muxía en la 15ª reunión anual del Foro Económico de Galicia

Redacción
08/04/2026 22:35
El foro económico celebrado el pasado año
Archivo
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El Parador de Muxía volverá a convertirse desde este jueves en uno de los focos del debate económico y territorial de Galicia con la celebración de la XV Reunión Anual del Foro Económico de Galicia, que reunirá a más de 70 participantes entre expertos, representantes institucionales, empresas, universidades y periodistas.

La cita abordará algunos de los asuntos más relevantes de la actualidad gallega e internacional, con una agenda centrada en los incendios forestales, la minería, la financiación autonómica, el contexto geopolítico y los desafíos económicos globales. El encuentro arrancará este jueves con una recepción e inauguración a cargo del presidente del Foro Económico de Galicia, Víctor Nogueira; su director, Santiago Lago Peñas; y la gerente de la entidad, Lucía Ferreira. 

La primera mesa de debate estará dedicada a la economía global y a la influencia de la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía en las cadenas de valor. En ella participarán Francisco Carballo, de la Universidade do Minho; María Bastida, de la Universidade de Santiago; Fernando González Laxe, de la Universidade da Coruña; y María Montalvo Freire, de Megasa. 

La sesión será moderada por la periodista Lara Graña. A continuación se analizará la situación de la minería en Galicia, con una mesa que reunirá a Emilio Bruquetas, de Recursos de Galicia; Alberto Lavandeira, de Atalaya Mining; José Manuel Saldaña Oliete, de SAMCA; y Manuel Soto Castiñeira, de ADEGA y la Universidade da Coruña. Moderará la periodista Fernanda Tabares.

 La jornada del jueves por la tarde se cerrará con un debate sobre incendios forestales y las estrategias para abordar sus causas y mitigar sus efectos. En este bloque intervendrán Edelmiro López, de la Universidade de Santiago; Juan Picos, de la Universidade de Vigo; Nuria Rodríguez Arias, de LugoMadera; y Fantina Tedim, de la Universidade do Porto, con moderación de Verónica Núñez. 

Ya el viernes, el foco se desplazará a la coyuntura económica española e internacional con una conversación entre Luiz de Mello, director de estudios de país de la OCDE, y Raymond Torres, director de Coyuntura Económica de Funcas. La presentación correrá a cargo de Marta Fernández Currás. La última mesa estará dedicada a la financiación autonómica, uno de los debates con mayor recorrido político e institucional. En ella participarán María Cadaval, Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga, todos vinculados a la Universidade de Santiago de Compostela, en una sesión moderada por el periodista Julián Rodríguez.

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