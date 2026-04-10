La financiación autonómica y el reto demográfico de Galicia, a debate en Muxía

Participantes en la segunda jornada del Foro Económico de Galicia celebrada en el Parador de Muxía Cedida

La segunda jornada de la 15ª Reunión Anual del Foro Económico de Galicia, celebrada en el Parador de Muxía este viernes, puso el foco en dos de los grandes condicionantes del futuro de la comunidad: el sistema de financiación autonómica y el problema demográfico.

El encuentro reunió a responsables políticos, expertos y representantes del ámbito académico y empresarial en un contexto marcado por la necesidad de definir estrategias a medio y largo plazo.

El debate sobre financiación evidenció el agotamiento del modelo actual y la necesidad de abordar una reforma que tenga en cuenta las particularidades territoriales.

En la mesa en la que participaron el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, junto a los economistas Santiago Lago Peñas y Xoaquín Fernández Leiceaga, se insistió en que cualquier cambio debe construirse sobre un consenso amplio entre comunidades autónomas, evitando soluciones que incrementen las desigualdades.

La financiación, coincidieron, es clave para garantizar la prestación de servicios en territorios con dispersión y envejecimiento como Galicia. Precisamente, el reto demográfico fue otro de los ejes centrales de la jornada.

La pérdida de población y el envejecimiento continúan condicionando la evolución económica y social de la comunidad.

Los participantes advirtieron de que mantener el actual ritmo de crecimiento pasa necesariamente por revertir esta tendencia, favoreciendo la fijación de población y la atracción de nuevos residentes, especialmente en el rural.

A lo largo de la jornada también se abordaron otros factores que influyen directamente en el desarrollo económico, como el aprovechamiento de los fondos europeos o el impacto del cambio climático.

En este último ámbito, se destacó que Galicia debe anticiparse y adaptarse a un escenario cada vez más exigente, incorporando criterios de sostenibilidad en sus políticas y sectores productivos.

La sesión de clausura analizó el contexto económico global y nacional. Los expertos Luiz de Mello, de la OCDE, y Raymond Torres, de Funcas, coincidieron en señalar que la economía española atraviesa un momento positivo pese a la incertidumbre internacional, con factores como la inmigración contribuyendo a sostener el mercado laboral.

Sin embargo, alertaron de riesgos como el acceso a la vivienda, que ya está teniendo consecuencias económicas y sociales.

El foro concluyó reforzando la idea de que Galicia afronta un escenario complejo en el que la financiación, la demografía y la adaptación a nuevos retos globales marcarán su evolución en los próximos años.

Además, el director do Foro Económico de Galicia, Santiago Lago puso en valor este tipo de encuentros anuales ya que “nesta reunión xuntámonos persoas de todo tipo de ideoloxías e procedencias para debatir sobre os temas de actualidade nun ambiente cordial, algo do que sentirnos orgullosos e que temos que coidar”.