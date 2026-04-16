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Muxia

El PSOE de Muxía acusa al Gobierno local de dejar sin limpieza el colegio Os Muíños

Afirma que denunciará la situación en inspección educativa 

Redacción
16/04/2026 22:26
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
Integrantes del grupo municipal del PSOE de Muxía
Cedida
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El PSOE de Muxía denuncia que el colegio público Os Muíños vuelve a estar sin servicio de limpieza desde hace semanas “por orde do goberno municipal de Javier Sar, que eliminou o persoal que traballaba nas limpezas diarias do centro”. Para los socialistas esta situación demuestra la falta de interés por el servicio y la “nula capacidade de xestión” del gobierno local. 

Así, critican que el “goberno da moción desvíe recursos económicos para festas”, en detrimento de un servicio como la limpieza. Según su versión, hubo constantes recortes en los últimos tiempos, “co apoio do BNG muxián”. 

El PSOE carga duramente contra la concejala Aurelia Picallo y su portavoz, Iago Toba, subraya que es “indecente que un goberno deixe un colexio sen personal de limpeza continuamente, pero máis indecente é que a responsable de educación no goberno sexa a propia directora do centro que sofre maiores recortes”.

 Anuncia que denunciará la situación en Inspección educativa. Recuerda además que en pleno se aprobó una moción de su grupo para una partida para este servicio y conserje, pero no se ha aplicado.

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