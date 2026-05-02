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Muxia

Socialistas y populares de Muxía se enzarzan por cuestiones relativas a la salud pública

Redacción
02/05/2026 23:12
PSOE de Muxía
PSOE de Muxía
IG
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El PSOE de Muxía denunció esta semana el deterioro en la atención sanitaria en el centro de salud de la localidad, asegurando que están constatados tiempos de espera por una consulta de hasta 264 horas (11 días). 

Tal afirmación motivó la réplica del PP, que acusa al exalcalde Iago Toba de mentir y le reprocha su gestión durante el episodio de contaminación de la red de abastecimiento que se vivió durante su mandato. Los socialistas además de calificar de “inadmisible” el dato apuntado por ellos sobre el retraso para conseguir una cita presencial en el consultorio, critican el “pasotismo” y “desinterés” del gobierno municipal por resolver el problema, a la vez que anuncian que llevarán el tema al Parlamento y presentarán una queja formal ante Sanidade. 

En su réplica, el PP muxián tilda al portavoz del PSOE de recurrir “á manipulación e demagoxia”. Afirman que es falso que existan “esperas de 15 días para o médico de familia” y aseguran que no puede “dar leccións de sanidade” quien “sendo alcalde puxo en perigo a vida de centos de muxiáns”. Los populares acusan a Toba de “negar a contaminación da auga mentras centos de veciños caían enfermos”, a la vez que aseguran que el gobierno socialista de entonces tenía sobre la mesa resultados que confirmaban la presencia de E.coli (bacterias) en el agua debido a un vertido de purín.

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