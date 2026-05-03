Muxía rendirá un homenaje a Pazos de Merexo el día 9 por el centenario de su nacimiento

Pazos de Merexo Archivo

El Concello de Muxía rendirá homenaje el próximo 9 de mayo a Manuel Pazos Redonda, conocido como Pazos de Merexo, coincidiendo con el centenario de su nacimiento. El acto se celebrará a las 19 horas en Cabo da Vila y estará abierto al público.

Considerado una figura clave de la música tradicional gallega y del acordeón diatónico en la Costa da Morte, Pazos será recordado con intervenciones institucionales, música en directo y un concierto del grupo Acordeireta, que interpretará piezas de su repertorio. La cita se enmarca en la programación de las Letras Galegas y busca poner en valor la trayectoria de uno de los músicos más queridos de la localidad.