La Xunta invertirá 514.000 euros en mejorar la AC-440 en Muxía

Belén do Campo con representantes del gobierno de Muxía Cedida

La Xunta de Galicia destinará cerca de 514.000 euros a las obras de refuerzo del firme en la carretera AC-440 a su paso por de Muxía. La actuación permitirá mejorar más de nueve kilómetros de esta vía autonómica, una de las principales conexiones de la Costa da Morte hacia el litoral muxián.

La delegada territorial de la Xunta, Belén do Campo, presentó este viernes en el municipio el proyecto acompañada por la directora territorial de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, Begoña Freire. Según explicó, la intervención actuará sobre varios tramos de la carretera a lo largo de más de 9,13 kilómetros y beneficiará directamente a los más de 4.300 vecinos del municipio.

Do Campo destacó la importancia de renovar una infraestructura muy utilizada tanto por el tráfico local como por los numerosos vehículos que circulan diariamente hacia la costa. “É unha actuación moi necesaria para seguir mellorando as condicións de circulación, incrementar a comodidade dos usuarios e, sobre todo, reforzar a seguridade viaria nunha estrada fundamental para a mobilidade diaria do municipio”, señaló.

Las obras se centrarán en la regularización de la calzada, el recrecimiento del pavimento y la reposición de las zonas más deterioradas mediante mezclas bituminosas en caliente y tratamientos específicos según el estado de cada tramo. Además, se renovará la señalización horizontal y se instalarán resaltos en las líneas de carril fuera de los núcleos urbanos para mejorar la visibilidad y aumentar la seguridad vial.

La representante autonómica avanzó que no será necesario realizar expropiaciones, ya que todos los trabajos se ejecutarán dentro de la franja de dominio público. El plazo estimado de ejecución será de seis meses y la previsión de la Xunta es que las obras puedan comenzar este verano una vez finalice el proceso de adjudicación.

Belén do Campo subrayó además que “investir na conservación das estradas é investir en cohesión territorial, en calidade de vida para os veciños e veciñas e tamén en oportunidades para sectores estratéxicos como o turismo, a pesca ou a actividade económica vinculada ao territorio”. La actuación prevista en Muxía forma parte de un plan más amplio de mejora de la red autonómica de carreteras en la provincia de A Coruña.

En total, la Xunta invertirá más de 3,5 millones de euros para renovar cerca de 65 kilómetros de ocho carreteras autonómicas en diez municipios: A Baña, Cabana, Cee, Fisterra, Laxe, Muros, Muxía, Santa Comba, Vimianzo y Zas.