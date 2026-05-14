Choque entre el PSOE y gobierno de Muxía por las contrataciones del servicio de limpieza viaria

Furgón del servicio de limpieza viaria de Muxía Cedida

El enfrentamiento político en Muxía por el servicio de limpieza viaria irá más allá del pleno municipal. El PSOE anunció que denunciará ante la Fiscalía al gobierno local por lo que considera una “sucesión de irregularidades” en las contrataciones vinculadas a una empresa encargada de las limpiezas municipales.

Desde el ejecutivo formado por Independientes por Muxía y PP rechazan las acusaciones, defienden la legalidad de las actuaciones realizadas y aseguran que el problema deriva de la situación heredada del anterior mandato.

Los socialistas sostienen que el gobierno municipal adjudicó “a dedo” trabajos de limpieza a una empresa vinculada al sector de seguros y reformas sin contrato administrativo y pese a contar, aseguran, con informes contrarios de Secretaría e Intervención. El portavoz socialista, Iago Toba, afirma además que detectaron facturas relacionadas con limpiezas, desatascos y supuestas reparaciones “sen expediente, sen presuposto e sen especificar quen as encargou”, incluyendo importes que, según denuncia, superarían los límites legales permitidos.

El PSOE también apunta a un supuesto “caos organizativo” en el servicio, hablando incluso de posibles trabajadores sin contrato, jubilados o migrantes en situación irregular, además de falta de control horario y ausencia de trazabilidad en algunas facturas. Toba asegura contar con “probas documentales e gráficas” que acompañarán a la denuncia ante Fiscalía.

Desde el gobierno local, la concejala Sandra Vilela respondió acusando al PSOE de actuar “froito da desesperación” y defendió que el actual ejecutivo está trabajando para regularizar servicios que, según sostiene, ya encontraron en situación irregular al llegar al Concello. Vilela asegura que existe una providencia de Alcaldía en la que se recoge la intención de licitar el servicio de limpieza una vez aprobados los presupuestos municipales, previsiblemente la próxima semana.

La edil explicó además que las nuevas cuentas incrementarán en 150.000 euros la partida destinada a limpieza y justificó la contratación actual por la “urxencia” de prestar un servicio básico. “O retraso na tramitación dos orzamentos fixo necesario acometer a limpeza”, señaló.

El ejecutivo local recuerda además que durante el mandato socialista también existían servicios “a dedo” o sin contrato, citando entre otros el SAF, actividades deportivas, redes sociales, campamentos o la Festa do Congrio. Según el gobierno, varios de esos servicios ya fueron regularizados y otros se encuentran actualmente en proceso de licitación. Los socialistas, por su parte, mantienen que la situación “non pode quedar oculta nos caixóns da alcaldía” y avanzan que, si no hay explicaciones públicas por parte del alcalde Javier Sar, forzarán la celebración de un pleno extraordinario para abordar el asunto.