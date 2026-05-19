El BNG de muxía denuncia el estado de abandono en el que está sumido el lugar de Cibrán

La carretera que va al alto de Cibrán tiene un tramo sin asfaltar Cedida

El BNG de Muxía denuncia el estado de abandono en el que se encuentra el lugar de Cibrán y la falta de respuesta por parte del gobierno municipal.

La portavoz de la formación, Mercé Barrientos, recuerda que en mayo de 2023 el gobierno saliente prometió el arreglo de una vía de la aldea que había estado todo el mandato sin mantenimiento alguno, pero que dicho anuncio quedó finalmente en el olvido, por lo que los vecinos se vieron obligados a actuar por su cuenta para que un vecino del lugar pudiese acceder en coche hasta su casa.

Pese a los tres años transcurridos desde entonces, sigue apuntando la representante nacionalista, las cosas continúan igual o peor, por cuanto al deterioro del citado camino hay que añadir que la carretera de acceso al alto de Suxo “atópasa completamente intransitable”.

“Cando se arranxou parte da vía, hai máis dunha década, deixouse un tramo da pista de aproximadamente un quilómetro sen asfaltar, e as escorrentías provocaron que actualmente estea totalmente impracticable en coche”, dice Mercé Barrientos.

La edil recuerda asimismo que han transcurrido más de seis años desde que el gobierno anterior se comprometiese a arreglar “a pontella” sobre el río Castro, sin que tampoco se hiciese nada.

Por todo ello, urge al ejecutivo actual a incluir todas estas mejoras en el plan de reparaciones de 2026.