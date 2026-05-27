Muxía oferta su primer ciclo de teatro aficionado con una clara apuesta por el talento local

Las representaciones sse llevarán a cabo en el Salón do Voluntariado EC

Muxía quiere sumarse a los municipios de la Costa da Morte que tienen en los espectáculos teatrales una de sus referencias culturales.

Nace así el primer Ciclo de Teatro Afeccionado, que arrancará el 13 de junio e incluirá media docena de representaciones.

Esta programación cultural surge con la declarada finalidad de poner en valor el trabajo de las compañías locales y enriquecer la oferta de ocio del municipio durante el verano.

Todas las representaciones se llevarán a cabo en el Salón do Voluntariado a las 21 horas, con un precio simbólico para los espectadores de 1 euro.

La iniciativa también aspira a convertirse en una plataforma de intercambio cultural.

El ciclo comenzará los días 13 y 14 de junio con la representación de la obra ‘Delicatessen’, a cargo de la Escola Municipal de Teatro de Muxía, para continuar el martes 16 con ‘O rei de espadas’ a cargo del grupo infantil de la Escola Municipal de Teatro de Muxía.

El 27 de junio la compañía invitada será la Escola Municipal de Teatro de Cee, que llevará a escena ‘Segredos, enganos, verdades e mentiras”. El 3 de julio llegará el penúltimo espectáculo ‘O velorio de Pepe O Charamuscas’, a cargo de Linguas de Trapo Teatro, de Camariñas. Andaravía Teatro, de Vedra, será la compañía encargada de clausurar este primer Ciclo de Teatro Afeccionado de Muxía el 11 de julio con la obra ‘Lévame ao paraíso’.

El alcalde, Javier Sar, y la edila de Cultura, Sandra Vilela, fueron los encargados de presentar la programación.