UFD refuerza la red eléctrica de Bardullas, en Muxía, con 263.000 euros

UFD, la distribuidora eléctrica de Naturgy, ha ejecutado una actuación de mejora en la red eléctrica de Muxía con una inversión de 263.000 euros destinada a reforzar el suministro en la zona de Bardullas.

Los trabajos incluyeron la construcción de una nueva línea subterránea de media tensión de un kilómetro de longitud, la instalación de un centro de transformación de 100 kVA y la incorporación de un interruptor telecontrolado. Este último sistema permitirá mejorar la supervisión de la red y actuar de forma remota ante posibles incidencias, reduciendo los tiempos de reposición del servicio en caso de avería.

La actuación forma parte de las inversiones de la compañía para modernizar las infraestructuras eléctricas en el rural gallego y adaptar la red a las necesidades actuales y futuras. La delegada de UFD en la provincia de A Coruña, Marisa Álvarez, destacó que la intervención permitirá “mejorar significativamente la calidad del suministro en la zona de Bardullas” y reforzar la fiabilidad del servicio.