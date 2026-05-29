El BNG logra activar la restauración de un muro derruido del monasterio de San Martiño de Ozón

Oscar Insua, diputado del BNG Cedida

El BNG ha conseguido reactivar la restauración de un muro derruido del conjunto arquitectónico del monasterio de Ozón.

El diputado Óscar Insua hizo esta afirmación después de que el director xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, anunciase este viernes en la Comisión de Educación e Cultura del Parlamento gallego que el Arzobispado de Santiago ya ha encargado el correspondiente proyecto, tras el que Patrimonio Cultural emitirá un informe para que luego una comisión mixta Xunta-Iglesia aborde la reconstrucción del muro.

Para el nacionalista, sin las iniciativas y la insistencia del BNG, nada de ello sería posible.